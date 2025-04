Udało się! Zdobyłaś wymarzoną pracę. Choć mówi się, że na rynku pracy nie jest najlepiej, tobie udało się dostać w zawodzie o to zaraz po studiach. Ale to było już jakiś czas temu... Nawet dość dawno. Od tamtego czasu jednak niewiele się zmieniło w kwestii warunków pracy i płacy, a ty zaczynasz mieć dylemat, czy zostać tu bez perspektywy zmiany na lepsze, czy zaryzykować i spróbować czegoś nowego.

Reklama

Zanim podejmiesz tę trudną decyzję o zmianie pracy, zastanów się, czy w obecnej pracy jest aż tak źle. A jeśli większość z poniższych rzeczy ma miejsce w twojej firmie, faktycznie powinnaś rozejrzeć się za nowym zajęciem.

Konieczna zmiana pracy

Kiedy powinnaś na poważnie przygotować się do zmiany pracy? Podpowiadamy!

1. Gdy praca staje się nużącą rutyną

Jeśli w pracy niewiele się dzieje, nie masz żadnych wyzwań, jest wręcz nudno i monotonnie, powinnaś zmienić tę pracę, zanim wypalisz się zawodowo. Masz przecież ambicje, chcesz, żeby praca dawała ci radość i spełnienie, a nie tylko coraz większe poczucie znużenia. Znajdź nową pracę, inaczej całkiem się zasiedzisz i wypalisz.

2. Gdy nie mamy żadnych bodźców zachęcających do rozwoju

Od czasu do czasu w firmie powinny być przeprowadzane szkolenia lub warsztaty, które przyczynią się do twojego rozwoju. Inaczej pozostaniesz ciągle w tym samym miejscu. Zważywszy na to, że świat pędzi do przodu, możesz zostać w tyle. Jeśli zatem w twojej pracy nie inwestują w twój rozwój, zmień ją jak najszybciej.

3. Gdy nie mamy szansy na awans

W niektórych firmach kandydaci już w chwili zatrudnienia wiedzą, jak może wyglądać ich ścieżka kariery i od czego będą zależały kolejne awanse. Warto pamiętać, że można awansować w pionie - czyli przejść na wyższe stanowisko - lub w poziomie - pracując na tym samym stanowisku, ale ze zwiększonymi kompetencjami i nowymi obowiązkami. Jeśli jednak u ciebie nie ma jasnych zasad dotyczących awansu, a twój szef nie ma pomysłu, kiedy i za co powinien je przyznawać pracownikom, nie jest to wymarzone miejsce pracy.

Zobacz też:

Dyskryminacja kobiet w pracy

Stresująca praca a choroby

Jak szybko znaleźć pracę?

4. Gdy nie mamy szansy na podwyżkę wynagrodzenia

Kiedy zostałaś zatrudniona, warunki płacy zadowalały cię, ale to było przecież jakiś czas temu. Wszystko wokół drożeje, koszty życia wzrastają, a ty nadal zarabiasz tyle samo. Chyba nie tego oczekiwałaś? Jeśli szef sam nie wychodzi z inicjatywą przyznania ci podwyżki, a twoje próby jej uzyskania i rozmowy z nim schodzą na niczym, powinnaś pomyśleć o zmianie pracy. Chyba, że chcesz już zawsze zarabiać tyle, co teraz.

5. Gdy nie możemy dogadać się z szefem

Relacje z szefem są niezwykle istotne w pracy. To przecież on zleca ci różne zadania i decyduje o twoich obowiązkach. Jeśli więc masz z nim na pieńku i każdy kolejny dzień pracy bardzo cię stresuje, lepiej zmień firmę. W przeciwnym razie możesz nawet poważnie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Praca w ciągłym stresie może nawet powodować choroby.

6. Gdy atmosfera w pracy jest bardzo niekomfortowa

Atmosfera w pracy w wielu badaniach uważana jest za jeden z ważniejszych czynników poziomu zadowolenia z pracy. Jeśli więc w twojej firmie nie jest zbyt przyjaźnie, ludzie bardzo ze sobą rywalizują, jest jakaś grupa osób dominujących, która nie liczy się z resztą, na pewno nie masz zbytniego komfortu. Nie bój się zmiany, z pewnością znajdziesz pracę wśród ludzi, z którymi przebywanie będzie samą przyjemnością.

7. Gdy pracodawca oczekuje, że praca będzie naszym całym życiem

Dopóki nie masz żadnych innych zobowiązań, czyli np. własnej rodziny, możesz oczywiście więcej czasu poświęcać na pracę. Jeśli jednak chcesz robić też inne rzeczy oprócz pracy, nie powinnaś pozwalać na to, by szef ciągle kazał ci zostawać po godzinach lub wyjeżdżać w kilkudniowe delegacje. Powiedz to jasno i nie daj się wykorzystywać. Jeśli mimo to szef ciągle będzie wymagał od ciebie zbyt dużego zaangażowania, zastanów się, czy nie powinnaś zmienić pracy.

Reklama

Zobacz też:

Dyskryminacja kobiet w pracy

Stresująca praca a choroby

Jak szybko znaleźć pracę?