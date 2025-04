Utrata pracy nigdy nie jest łatwym doświadczeniem. Nie wolno jednak załamywać rąk - trzeba spojrzeć pozytywnie w przyszłość i szukać nowej pracy!

Jak znaleźć pracę, gdy jesteś po pięćdziesiątce? Czy coś może ułatwić to zadanie? Sprawdź nasze porady!

Warto zacząć od zarejestrowania się w najbliższym urzędzie pracy i zapoznania z dostępnymi ofertami. Urzędy pracy dysponują szeregiem narzędzi dedykowanych osobom w wieku 50+, które ułatwiają podnoszenie kwalifikacji i powrót do pracy.

Oprócz pośrednictwa w znalezieniu nowej pracy, mogą pomóc w sfinansowaniu wybranego kursu lub studiów podyplomowych. Każdemu zarejestrowanemu bezrobotnemu w wieku 50+ urząd pracy przygotowuje również indywidualny plan działania zmierzający do znalezienia zatrudnienia.

Jak dobrze przygotować CV, czyli najważniejsze narzędzie do prezentacji swojego dorobku zawodowego – radzi Grzegorz Załuski, trener biznesu, doradca, mediator BodyLanguage Institute Polska.

Kiedy roześlesz CV, na pewno otrzymasz zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Nie trać cierpliwości, czasem może upłynąć dłuższy czas, zanim ktoś odpowie na twoje zgłoszenie!

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?

„Przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat powinien być uśmiechnięty, radosny z dużą dozą optymizmu i dynamiki. Bardzo ważne jest zachowanie wszystkich elementów składających się na pozytywne pierwsze wrażenie.

Zwróćmy uwagę na odpowiedni ubiór – świadczący o szacunku dla rozmówcy, ale dopasowany do charakteru pozycji o jaką aplikujemy. Dla zrobienia dobrego wrażenia ważny jest kontakt wzrokowy, pewny uścisk dłoni przy powitaniu, zajmowane miejsce przy stole, skorzystanie, jeżeli pada propozycja, z czegoś do picia.

Podczas rozmowy, należy koncentrować się na mocnych stronach, takich jak doświadczenie, solidność, sumienność oraz stałość pracy na potencjalnym stanowisku – nie trzeba postrzegać dojrzałego wieku jako przeszkody. Warto wiedzieć, że wybierając kandydata po 50-tce pracodawca minimalizuje ryzyko rotacji w zespole. Dobrze jest prezentować się poprzez pryzmat swoich sukcesów – przygotować najważniejsze i najciekawsze, z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy, osiągnięcia.

Niech sukcesy definiują kandydata, a nie jego wiek. Niezmiernie istotne jest dobre przygotowanie do rozmowy – należy dobrze znać oczekiwania firmy i swoje CV.

Przed spotkaniem warto przypomnieć sobie chronologię oraz sukcesy, trudne czy kryzysowe sytuacje zaistniałe w poszczególnych miejscach pracy, z którymi kandydat musiał sobie poradzić. Najważniejsze jednak będzie ostatnie 10 – 15 lat doświadczenia! - radzi Piotr Prendota, Specjalista ds. HR, Partner Zarządzający Solid Bridge Solutions.”