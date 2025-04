Znalezienie wymarzonej pracy bywa żmudne. Zanim uda nam się zatrudnić w idealnej firmie, często musimy przejść wiele rozmów lub nawet pracować przez jakiś czas w miejscu przejściowym. Jeśli jednak nie chcemy, by ta praca "przejściowa", stała się naszym stałym zajęciem, musimy ciągle aktywnie poszukiwać doskonałej posady. A gdy już uda nam się pójść na rozmowę kwalifikacyjną do firmy, na której bardzo nam zależy, musimy być przygotowani.

Reklama

Chyba nie byłabyś zachwycona, gdybyś została zaproszona na rozmowę o pracę do idealnej firmy, ale z własnej winy nie dostałabyś posady? Lepiej więc maksymalnie przygotuj się, zanim zaprzepaścisz swoją szansę.

Jak zdobyć pracę marzeń? Podpowiadamy! Skorzystaj z naszych wskazówek, a z pewnością rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej oceni cię pozytywnie.

Wskazówki, jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną i zdobyć pracę

1. Kreuj się na najlepszego kandydata

A dlaczego tego nie robić? Przecież nie wiesz, jacy będą pozostali kandydaci. Wcale nie musisz zakładać, że jesteś od nich słabsza. Pewność siebie sprawi, że będziesz bardziej zrelaksowana i wypadniesz po prostu lepiej.

2. Pamiętaj o profesjonalnym uścisku dłoni

Profesjonalnym, czyli stanowczym. Nie podawaj dłoni jak XVIII-wieczna dama, bo pokażesz przez to twoją słabość i niepewność. Nie przesadzaj też oczywiście w drugą stronę - rozmowa o pracę to nie zawody strong manów.

3. Postaw na oryginalność

Każdy jest inny, dlatego postaraj się zaprezentować swoją unikalność. Nie powtarzaj tych samych formułek, które przeczytałaś lub usłyszałaś w wielu poradnikach. Możesz być absolutnie pewna, że będziesz musiała opowiedzieć parę słów o sobie - bądź więc przygotowana i zastanów się w domu, co powinnaś powiedzieć, żeby nie okłamać, ale też nie wypaść banalnie i nudno.

Zobacz też:

Wskazówki ułatwiające negocjacjeSprawdź, czy rozmówca cię słucha!Ciężarna w pracy

4. Unikaj pośpiechu

Człowiek mówiący zbyt szybko może być osobą energiczną i pełną werwy, ale może też wydawać się zestresowany. Odpowiadaj spokojnie na pytania, a wówczas wzbudzisz szacunek u rozmówcy. Nie bój się też odczekać chwili, zanim odpowiesz na zadanie pytanie. To normalne, że czasami potrzebujemy się chwilę zastanowić, by wysłowić się najbardziej precyzyjnie. Jeśli będziesz wyrzucała z siebie słowa jak z kałasznikowa, twój rozmówca może uznać, że nauczyłaś się wypowiedzi na pamięć i mówisz wszystko bezmyślnie.

5. Pamiętaj, że mowy ciała nie oszukasz

Owszem, możesz panować nad gestami, ale czasami wykonujemy je wręcz podświadomie. Jeśli twój rozmówca umie interpretować mowę ciała, a jest na to duża szansa, od razu rozpozna fałsz, gdy twoje słowa nie będą współgrały z gestami. Uważaj na to!

6. Nie udawaj ideału

Takich ludzi po prostu nie ma. W słabości też może przejawiać się moc. Każdy ma jakieś wady i lepiej uczciwie się do nich przyznać, pokazując tym samym, że ma się ich świadomość, ale też umie się nad nimi pracować, niż udawać, że doskonale na wszystkim się zna i właściwie to zasługuje się na każdą posadę. Pewność siebie to nie przechwalanie się i nadmuchiwanie swoich zdolności. Jeśli nie chcesz być odebrana jako osoba zarozumiała, staraj się być szczera.

Reklama

Sprawdź ofertę kursów językowych w Szkole Języków Obcych LINCOLN!