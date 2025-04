Niektórzy z nas są z natury lepszymi słuchaczami, inni mówcami. Z tym trzeba się pogodzić, ale można też pracować nad umiejętnościami. Z myślą o pracy warto jednak popracować nad umiejętnym, aktywnym słuchaniem. Twój szef z pewnością nie będzie zadowolony, widząc, że w ogóle nie słuchasz, gdy do ciebie mówi. Podobnie ty, gdy będziesz miała do niego sprawę, wolałabyś chyba odczuwać zainteresowanie z jego strony chęcią pomocy, niż jakikolwiek przejaw obojętności.

No właśnie, ale jak odkryć, czy rozmówca nas słucha?

5 sposobów na sprawdzenie, czy rozmówca nas słucha:

1. Słucha, jeśli... nie przerywa

Jeśli mówisz coś, a druga osoba po chwili przerywa ci i zaczyna kompletnie inny temat to znak, że w ogóle cię nie słucha. Jeśli natomiast cierpliwie czeka, aż skończysz myśl, możesz mieć nadzieję, że słucha tego, co masz do powiedzenia.

2. Słucha, jeśli... ma odpowiednią postawę ciała

Patrz na gesty! Postawa zamknięta, czyli taka ze skrzyżowanymi rękami na piersiach lub skrzyżowanymi nogami świadczy o tym, że osoba, do której mówisz, odcina się od tego. Może temat jest dla niej niewygodny albo nudny?

3. Słucha, jeśli... wygląda na skupionego

Przyglądaj się, jak zachowuje się słuchacz, gdy do niego mówisz. Jego wzrok zdradzi go, czy patrzy ze skupieniem, czy odpływa myślami gdzieś daleko. Osoby, które słuchają z uwagą, często przechylają lekko głowę na bok. Zwracaj uwagę, czy twój rozmówca wykonuje ten gest.

4. Słucha, jeśli... jest empatyczny i wrażliwy

Nie każdy faktycznie potrafi doskonale wcielać się w sytuację innych ludzi. Jeśli jednak widzisz, że twój słuchacz reaguje empatycznie na twoje słowa, jest aktywny i próbuje pomóc, wyjaśnić, zrozumieć to, co mówisz, prawdopodobnie cię słucha. Jeśli nie reaguje w żaden sposób, może to być znak, że zupełnie nie obchodzi go twój wywód.

5. Słucha, jeśli... jest twoim odbiciem lustrzanym

Ty mówisz cicho, twój rozmówca ścisza głos, ty przekręcasz się na bok fotela, twój rozmówca też, ty zaczynasz gestykulować, rozmówca dokładnie tak samo. Jeśli patrzysz na niego i widzisz, że zachowuje się jak twoje odbicie lustrzane to znak, że z pewnością cię słucha.

Zwracaj uwagę na te rzeczy zwłaszcza, gdy zależy ci na tym, by rozmówca cię słuchał, bo... np. jest twoim szefem i rozmawiacie na temat twojej ewentualnej podwyżki.

