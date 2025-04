Jeśli jesteś stworzona do ruchu i nie wyobrażasz sobie siebie przykutej do biurka przez kilka godzin dziennie, jednak jako zawód wybrałaś tłumaczenie tekstów lub księgowość, możesz potrzebować kilku rad, jak się przestawić i co co robić, aby praca nie stała się dla ciebie nieustanną zmorą...

Lubisz ruch i aktywne spędzanie czasu, to sprawia ci niesamowitą przyjemność. Wykształcenie zdobyłaś jednak w czymś zupełnie innym z myślą o poważnej pracy. Jak radzić sobie, kiedy okazuje się, że po 2 godzinach przed komputerem już zaczynasz tracić cierpliwość, a do końca dnia zostało jeszcze sporo czasu?

Sposoby, jak radzić sobie w pracy przy komputerze:

1. Rób przerwy

Jeżeli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, masz prawo do 15 minut dziennie na przerwę. Najlepiej odejdź wtedy od monitora, przejdź się po korytarzu, rozprostuj nogi. Możesz też chwilę popatrzeć przez okno, jeśli masz tylko ładne widoki, to na pewno cię odpręży i da oczom odpoczynek.

2. Gimnastykuj się

Pamiętaj, że na każdą godzinę pracy przed komputerem masz 5 minut przerwy, z której nie warto rezygnować. Nawet kilka skłonów czy wymachów będzie ogromną ulgą dla spiętych mięśni, zwłaszcza dla kręgosłupa.

3. Wietrz pomieszczenie

Praca za biurkiem może być uciążliwa nie tylko przez samo siedzenie, ale też przez przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu. Miewasz bóle głowy, uczucie senności? Prawdopodobnie przyczyną tych dolegliwości jest brak świeżego powietrza. Pamiętaj o otwieraniu okien, najlepiej na oścież, chociaż na 15 minut. powietrze będzie od razu przyjemniejsze i od razu poczujesz się lepiej, a umysł zacznie pracować sprawniej.

4. Zrób przerwę klimatyzacji

Obecnie niemal w każdym biurowcu praca w klimatyzowanych pomieszczeniach jest standardem. Pamiętaj jednak, żeby, jeśli jest to możliwe, nie siedzieć centralnie pod klimatyzatorem lub wyłączać go co jakiś czas. Takie powietrze jest bardzo suche, co może dodatkowo podrażniać twoje oczy, zwłaszcza, jeśli nosisz soczewki kontaktowe. Pamiętaj, że twój wzrok jest bardzo ważny, nie tylko w pracy.

5. Ćwicz regularnie

Nie pozwól, żeby siedząca praca na tyle cię znużyła, że nagle przestaniesz uprawiać sporty, które lubisz. Nawet, jeśli czasu jest niewiele, idź pobiegać, poruszaj się w klubie fitness lub poćwicz w domu. 30 minut ruchu dziennie to absolutne minimum. Możesz też połączyć przyjemne z pożytecznym i dojeżdżać do pracy rowerem. Zyskasz nie tylko lepszą kondycję i wygląd, lecz także cenny czas, ponieważ nie będziesz marnować go w kilometrowych korkach.

Pamiętaj, żeby zrobić wszystko, aby praca, którą wykonujesz, była nie tylko satysfakcjonująca, lecz także przyjemna i nie powodowała niepotrzebnych niewygód czy uciążliwości.

