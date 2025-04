Oczywiste jest, że podczas upałów koniecznie należy pić dużo wody. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że są też inne produkty, których jedzenie lub picie jest wskazane w czasie gorących dni. Sprawdź, co jeść podczas upałów!

Reklama

Co jeść podczas upałów?

Gdy temperatura zbliża się do trzydziestu stopni, wielu osobom doskwiera brak apetytu i muszą wręcz wmuszać w siebie jedzenie. Nawet jeśli nie czujesz głodu, nie rezygnuj z posiłków - w połączeniu z upałem staje się to naprawdę niebezpieczną mieszanką, która może doprowadzić do omdlenia.

Oczywiście, nie musisz jeść aż tyle, co podczas chłodniejszych dni. Nikt nie będzie cię też namawiał do spożywania tłustych i ciężkostrawnych pokarmów. Odpowiednie menu jest podczas upałów bardzo ważne!

Gdy temperatura jest wysoka, postaw na lekkostrawne dania. Zrezygnuj ze smażonych potraw - wybawieniem mogą okazać się zwłaszcza posiłki przygotowywane na parze. Wybierz chude mięso, ryby, lekki chłodnik lub zupę gazpacho, ciemne pieczywo albo sałatkę (duże ilości warzyw i owoców to świetne rozwiązanie). Warto włączyć do swojego menu dużo pomidorów i ogórków - te warzywa są bardzo pomocne w walce z odwodnieniem organizmu.

Kiedy masz ochotę na coś słodkiego, sięgnij po lody lub owocowy sorbet - pamiętaj jednak, że dodatki (bita śmietana, posypka i polewa) są naprawdę kaloryczne.

Zdecydowanie należy unikać pikantnych potraw i gęstych zup, fast foodów, bakalii, a także makaronu.

Co pić podczas upałów?

Kiedy jest gorąco, postaraj się pić nawet wtedy, gdy nie czujesz pragnienia. Twój organizm musi mieć zapewnioną zwiększoną ilość płynów, nawet jeśli sam się tego nie domaga. Wybór napoju również nie jest bez znaczenia - pij wodę, kompot lub świeży sok.

Warto odmówić sobie picia gorącej herbaty lub kawy i zaczekać, aż będzie miała temperaturę pokojową.

Czego nie pić podczas upałów?

Oprócz tych napojów, które są wskazane, istnieje również cała lista tych, które w upalne dni nie stanowią dobrego wyboru. Duże znaczenie ma nie tylko iść spożywanych płynów, ale również ich rodzaj.

Napoje słodzone tak naprawdę tylko pozornie gaszą nasze pragnienie, a w dodatku zawierają mnóstwo kalorii! Podobnie jak napoje alkoholowe - zimne piwo dodatkowo odwadnia organizm. W czasie upalnych dni lepiej zrezygnować z picia kawy, która także przyczynia się do utraty wody.

Reklama

Sprawdź inne porady na upalne dni:

Upał w mieszkaniu - 6 sposobów na zmniejszenie temperatury

Lekki obiad na upały - 25 przepisów

Czym ochłodzić mieszkanie latem?