Ciągle czujesz się znużona, senna. Każdy poranek to koszmar, ledwo zwlekasz się z łóżka i już w drodze do pracy marzysz o powrocie do łóżka. Twoja praca jest przez to nieproduktywna, a ciebie dopada już frustracja z powodu braku dostatecznej koncentracji. Zanim całkiem stracisz siły, przeczytaj, co robisz źle i co wpływa na nieustanne poczucie zmęczenia.

Jak poradzić sobie z porannym wstawaniem?

Przede wszystkim zmień nawyki. Prawdopodobnie jesteś rano zmęczona, bo stosujesz przynajmniej jedną (lub nawet więcej...) z poniższych czynności:

1. Zbyt późno kładziesz się spać

Człowiek potrzebuje od 6 do 9 godzin snu. Zarówno zbyt krótkie spanie jak też zbyt długie nie jest korzystne dla naszego organizmu. Jeżeli dużo pracujesz, na pewno ten drugi problem cię nie dotyczy i twoje zmęczenie jest raczej wywołane zbyt małą ilością snu. Staraj się tak organizować dni, żeby spać minimum 6 godzin.

Poza tym zwróć uwagę na to, o której się kładziesz. Sen przed północą jest najbardziej efektywny. Jeżeli notorycznie zdarza ci się zasypiać bardzo późno, będziesz czuła zmęczenie nawet, jeśli w efekcie prześpisz np. 8 godzin.

2. Zasypiasz przy włączonym telewizorze

Sypialnia nie jest dobrym miejscem na przechowywanie telewizora. Przestań wmawiać sobie, że lepiej ci się zasypia przy dźwięku dobiegającym z telewizora. Tak naprawdę żeby jak najlepiej wypocząć, potrzeba całkowitej ciszy.

3. Jesz tuż przed snem obfite kolacje

W dzieciństwie mówiono ci, żebyś nie najadała się przed snem, bo będziesz miała koszmary. Rodzice dbali o twój sen. Wiedzieli, że nie można najadać się na noc, ponieważ wtedy organizm zamiast odpoczywać, musi ciężko pracować, trawiąc to, co zjadłaś. Najwyższa pora, żebyś ty też zaczęła sama o siebie dbać i skończyła z nocnym podjadaniem.

4. Masz ustawioną drzemkę w telefonie

Kiedy dzwoni rano budzik, powinnaś po prostu wyłączyć go i wstać. Nie ma sensu korzystać z opcji drzemki, która tak naprawdę wprawia cię w jeszcze większą senność. Na pewno pięciominutowe drzemki między jednym a drugim alarmem nie spowodują, że nagle poczujesz się całkowicie wypoczęta.

Jeśli budzik już zadzwonił to znak, że pora wstawać. I lepiej zrobić to zanim informacja dotrze do mózgu i zacznie on kombinować, jak opóźnić ten moment.

5. Nie ruszasz się

Organizm potrzebuje wysiłku do regeneracji. Brzmi to może paradoksalnie, ale jeżeli w ogóle nie uprawiasz sportu, organizm nie działa prawidłowo, nie jest dotleniony. Ty przez to jesteś ciągle ospała i brak ci energii.

6. Nie przebywasz na świeżym powietrzu

Pracujesz w zamkniętym pomieszczeniu, potem wracasz do domu, również zamkniętego. Twój jedyny kontakt ze świeżym powietrzem ogranicza się do przejścia z budynku do środka transportu i potem znowu do budynku. Zacznij chodzić na spacery, a od razu poczujesz różnicę w ilości posiadanej energii.

7. Jesz nieregularnie lub niezdrowo

Zjadanie 5 lekkich posiłków w ciągu dnia powoduje, że cały czas dostarczane jest do twojego organizmu to, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli natomiast robisz zbyt długie przerwy między posiłkami, opadasz z sił.

Co jeść w pracy?

Uczucie senności to także podstawowa przypadłość u osób, które żywią się fast foodami i tłustym, kalorycznym jedzeniem. Organizm potrzebuje wtedy dużo energii na strawienie tego i już nie wystarcza jej na efektywna pracę.

8. Nie jadasz śniadań

Bez śniadania twój organizm cały czas pozostaje w uśpieniu. Jedzenie jest niezbędnym paliwem, bez którego bardzo trudno wprawić się w ruch. Zacznij dzień choćby od lekkiej przekąski, a za godzinę lub dwie zjedz pełnowartościowe śniadanie, a od razu poczujesz przypływ sił do wytężonej pracy.

9. Nieodpowiednio nawadniasz organizm

Osłabienie organizmu może wypływać ze zbyt małej ilości dostarczanych płynów. Najlepiej nawadnia woda, poza tym nie ma żadnych konserwantów, barwników i ulepszaczy smaku, więc jest zdrowa. Możesz pić też zieloną herbatę, miętę albo wodę z miodem i cytryną.

Picie zbyt dużej ilości kawy albo wspomaganie się napojami energetycznymi nie jest wskazany, ponieważ nie tylko odwadniasz wtedy organizm, lecz także powodujesz nagłe skoki poziomu cukru we krwi, przez co jesteś w efekcie tak bardzo senna.

10. Masz za dużo obowiązków

Zastanów się też, czy nie za dużo pracujesz. Jeżeli prowadzisz zdrowy tryb życia, a mimo to nadal z trudem wstajesz z łóżka każdego dnia, prawdopodobnie masz za dużo obowiązków. Praca nie jest jedyną rzeczą, jaką powinnaś robić w życiu.

Nie zapominaj o odpoczynku i zawsze zadbaj o to, by był jak najbardziej pożyteczny - wybieraj rower, spacer, spotkanie z przyjaciółmi. Niech to będzie coś, co sprawia ci radość i ładuje akumulatory na kolejne pracowite dni.

