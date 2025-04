Chociaż zazwyczaj się nad tym nie zastanawiamy, to co jemy w pracy ma ogromny wpływ na nasz organizm. Pomijając aspekty zdrowotne, niewłaściwe menu może przyczynić się do mniejszej efektywności, spadku koncentracji oraz senności.

Niektóre z nas popełniają podstawowy błąd, jedząc "byle co", a jeszcze inne nie jedzą wcale, co jest równie karygodne.

Czego nie jeść w pracy?

W pracy postaraj się unikać produktów przetworzonych, takich jak chipsy, zupki błyskawiczne. Są one jedynie "zapychaczami", które nie przyniosą organizmowi niczego dobrego.

Równie mało korzystne jest jedzenie batoników - chociaż nie wydają się niezdrowe, zyskujemy dzięki nim jedynie chwilowy zastrzyk energii. Efekt może być zaskakujący: pomimo że nasz organizm nie będzie czuł głodu (przecież właśnie został oszukany słodkim batonem), to będzie mu brakować składników potrzebnych do efektywnej pracy.

Stąd uczucie ogarniającego zmęczenia i braku koncentracji.

Oczywiście, czasem możesz pozwolić sobie na słodką chwilę zapomnienia. Nie powinna jednak stawać się nawykiem.

Co warto jeść na obiad w pracy?

Najlepszym wyjściem jest samodzielne przygotowywanie posiłków w domu. Żaden gotowy produkt nie będzie tak korzystny dla organizmu, jak własnoręcznie przygotowana sałatka (prawdziwa bomba witaminowa!) czy choćby kanapki lub zupa.

Jeśli korzystasz z pracowniczej stołówki, zwracaj bacznie uwagę na podejrzany smak lub zapach potraw. Wybieraj dania z warzywami lub pożywne zupy.

Nie ulegaj zbyt często pokusie zamawiania np. pizzy lub chińszczyzny.

Co przegryzać w pracy?

Skoro słodycze czy chipsy są niewskazane, co przegryzać w czasie pracy? Możliwości jest mnóstwo - warto mieć pod ręką choćby bakalie, owoce, jogurty lub musli. Pamiętajmy o regularności, jeden posiłek na osiem godzin pracy to stanowczo zbyt mało.

Lepiej jeść częściej, a mniej - kiedy zjesz tylko obiad w stołówce, na pewno wrzucisz więcej do opustoszałego żołądka.

Przechowuj awaryjnie w szafce paczkę bakalii, na pewno kiedyś się przyda!

Co pić w pracy?

Kultowym napojem wszystkich pracowników świata jest kawa. Często pochłaniana w ogromnych ilościach!

Oczywiście, kubek kawy jeszcze nikomu nie zaszkodził, warto jednak pamiętać o rozsądku. Nie zapominaj o tym, że kawa wypłukuje magnez!

W pracy należy często pić! Najlepiej wodę mineralną lub soki. Awaryjna butelka wody powinna czekać w twojej szafce razem z bakaliami!

Sprawdź, co możesz wcześniej przygotować w domu i zjeść w pracy!

