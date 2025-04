Być może nieustanny brak pracy wynika z tego, że wysyłane dotychczas przez ciebie listy motywacyjne były dość nieudane. Podpowiadamy, jak możesz to zmienić. Przeczytaj!

Jak poprawić list motywacyjny?

1. Rzuć okiem na objętość

Dobrze wiesz, że list motywacyjny nie może być zbyt długi, żeby nie był nużący. Twój list zajmuje zatem trzy wersy. Czy naprawdę uważasz, że wygląda to przyzwoicie? Poprawny list powinien zająć około stronę A4, czyli mieć 200-250 znaków.

2. Nie uzewnętrzniaj się za nadto

Chcesz, żeby twoja aplikacja nie była sztampowa i wyróżniała się spośród tysięcy innych, dlatego postanowiłaś, że szczerze i dużo napiszesz o sobie, jesteś przecież wyjątkowa. Pamiętaj jednak, że aplikujesz do pracy, a nie w serwisie randkowym. Usuń z listu wszelkie zbyt prywatne treści.

3. Popraw język i styl

Jeżeli w twoim CV lub liście motywacyjnym wciąż znajdują się błędy ortograficzne lub kolokwialne sformułowania, nie dziw się, że wciąż nie masz pracy. Pracodawcy takie aplikacje odrzucają w pierwszej kolejności.

4. Nie bądź szablonowa

Nie przesadzaj też w drugą stronę i nie wysyłaj listu sztampowego, wręcz szablonowego. Jak w takiej sytuacji rekruter miałby wybrać akurat ciebie na rozmowę kwalifikacyjną, jeśli niemal identycznych aplikacji dostał już setki?

5. Nie chwal się nieistotnym doświadczeniem

Zawsze miej na uwadze to, do jakiej pracy aplikujesz. Nie cofaj się też z pokazaniem swoich umiejętności do czasów szkolnych, gdy to byłaś przewodniczącą klasy lub coś podobnego. Bądź poważna.

6. Nie przesadzaj z pewnością siebie

Oczywiście że musisz pokazać się z jak najlepszej strony. Nie ma jednak ludzi idealnych, poza tym nie zawsze może to, co uważasz za wielką zaletę, będzie podobało się pracodawcy. Przedstaw się w dobrym świetle, ale nie pisz elaboratu na temat swojej wspaniałości, bo będzie wyglądało to po prostu sztucznie, a nawet niegrzecznie. Postaraj się zachować umiar.

7. Zachowaj profesjonalny ton

Nie spoufalaj się za bardzo. Może wydaje ci się, że mały dowcip będzie dobrym wtrąceniem w liście motywacyjnym, dzięki któremu zostaniesz zapamiętana i sprawisz uśmiech na twarzy rekrutera. To z pewnością się stanie, ale możesz mieć nikłe szanse na pracę. No, chyba że starasz się o posadę w kabarecie...

