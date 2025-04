Myślisz, że jesteś bardzo daleko od kariery, która ci się marzy? Możesz się mylić. Jeśli jednak ciągle będziesz myśleć, że wielki sukces nie jest ci pisany, że na razie na niego nie zasługujesz i na pewno inni są lepsi, faktycznie kariery możesz nie zdobyć. Podstawowa zasada to nabranie pewności siebie. A co dalej? Sprawdź!

Reklama

Jak zdobyć karierę?

1. Dąż do perfekcji w swojej dziedzinie

Nie staraj się być dobra we wszystkim, ale najlepsza w jednym. Zobaczysz, że to się opłaca! Potrzebni są specjaliści, fachowcy, wizjonerzy - to oni są w stanie podnieść daną firmę na wyżyny i sami też dzięki temu odnieść sukces. Przeciętność nie jest wysoce ceniona.

2. Nie lekceważ intuicji

Nieraz podpowiedziała ci przecież najlepsze rozwiązanie. Nie rób rzeczy na siłę, tylko po to, że tak wypada. Rozwijaj się w tym kierunku, który jest najbliższy twojemu sercu. Taka pasja, poparta umiejętnościami, musi być doceniona.

3. Nie porównuj się z innymi

Nie chodzi o to, byś ślepo wpatrywała się jedynie w siebie, ale o to, byś nie zaniżała swojej wartości, porównując się z innymi. Na pewno mogą być w czymś od ciebie lepsi, ale z pewnością też jest coś, w czym ty nie masz sobie równych. Zamiast więc samą siebie dołować, zaakceptuj swoje wady i pomnażaj zalety.

Sprawdź ofertę kursów językowych w Szkole Języków Obcych LINCOLN!

4. Zamiast narzekać, realizuj plan

Ludzie z tendencją do marudzenia nie zajdą za daleko. Owszem, może ci się wydawać, że dany projekt jest ogromny, ale skup się na wykonywaniu poszczególnych, małych elementów całości. Od razu lepiej się poczujesz, doceniając każdy zrobiony krok i widząc, ile tych małych kroków już za tobą. Pamiętaj - zawsze małe cele konsekwentnie realizowane będą lepsze, niż jeden ogromny, który cię przerośnie.

5. Poważnie traktuj komplementy i krytykę

Ale nie bądź przewrażliwiona! Jeśli będziesz ciągle myśleć o komplementach, jakie dostałaś, staniesz się próżna i narcystyczna. Jeśli z kolei będziesz zadręczać się krytyką, znacznie osłabisz poczucie własnej wartości. Zawsze jednak pamiętaj, że w komplemencie, jak i w krytyce może być prawda. Zamiast więc odrzucać je, uświadom sobie, jak widzą cię inni i naprawiaj to, co wymaga naprawy, a uwidaczniaj to, co w tobie najpiękniejsze.

Reklama

Sprawdź więcej porad na temat pracy:

Niewygodne pytania podczas rekrutacjiDla kogo staż z urzędu pracy?8 rad, jak nie pisać CV