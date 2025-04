Podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej w końcu pojawia się temat pytań, które "chciałabyś" zadać rekruterowi. Mimo że samo spotkanie o pracę jest dosyć stresującym doświadczeniem, nie przewracaj oczami na słowa: "Czy ma Pani jakieś pytania?". Zrób inaczej i śmiało skorzystaj z naszego poradnika!

O co pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Czy mógłbyś opisać typowy dzień pracy na tym stanowisku?

Pytanie to, jeśli zostanie na nie udzielona wyczerpująca odpowiedź, pozwoli ci na zorientowanie się, czego możesz oczekiwać od proponowanego stanowiska i zdecydować, czy na pewno ci ono odpowiada.

2. Czy mogłabym dowiedzieć się czegoś o historii tego stanowiska w Państwa firmie?

Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci ustalić, jakie zadania zostaną przed tobą postawione. Jeśli ejst to nowe stanowisko, możesz mieć większe pole do popisu, ale też i większe oczekiwania, ponieważ pracodawca nie ma jeszcze doświadczenia w danym zakresie. Jeśli jednak jest to stare stanowisko, będziesz musiała się zapoznać z dokumentacją poczynionych działań.

3. W jaki sposób będę oceniana?

Dowiesz się, jakie na jakie cechy rekruter zwrócił uwagę i które z nich są potrzebne, by objąć proponowane stanowisko. Uzyskując odpowiedź ocenisz mniej więcej, czy masz szansę dostać tę pracę.

4. Na których obszarach twój zespół potrzebuje podniesienia kwalifikacji?

Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci ocenić, jak działa zespół i ewentualnie – jak dużo pracy cię z nim czeka. Dowiesz się również, czy firma inwestuje w pracowników, czy organizuje im szkolenia, pomaga w zdobywaniu nowych kwalifikacji itp.

5. Jakie były najmocniejsze i najsłabsze strony osoby, która poprzednio pracowała na tym stanowisku?

Pytając o słabe i mocne strony byłego pracownika uda ci się dowiedzieć, na jakie cechy osobowe i kompetencyjne stawia potencjalny pracodawca. Możesz dopytać, jakie jeszcze pozytywne cechy są według rektutera pożądane, by odpowiednio wywiązywać się z obowiązków, jakie zakłada proponowana praca.

6. Jakie możliwości rozwoju poza godzinami pracy oferuje Państwa firma?

Dzięki tak zadanemu pytaniu dowiesz się, czy przedsiębiorstwo dba o inne potrzeby pracowników tj. dodatkowe kursy językowe, karnet na zajęcia sportowe itd.

7. Który pracownik według Pana/Pani osiągnął największe sukcesy w Państwa firmie? Jak wygląda historia zawodowa tej osoby?

To pytanie o ścieżkę rozwoju, jaką gwarantuje (lub nie) praca w danym przedsiębiorstwie. Jeśli możesz wybierać, lepiej zdecyduj się na pracę w miejscu, które zapewni ci klarowną ścieżkę awansów.

