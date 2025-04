Udane zakupy to takie, gdy kupiłaś to, co chciałaś i nie wydałaś pieniędzy bez sensu. Ile razy po powrocie z supermarketu okazało się, że połowa rzeczy wcale nie była ci potrzebna? Kupiłaś, bo była promocja albo obniżka ceny i uznałaś, że trzeba skorzystać z szansy. Wrzucałaś do koszyka, jak leci, w kasie zostawiłaś krocie. Takie zakupy to zabójstwo dla twojego domowego budżetu. Warto zatem pomyśleć, co zrobić, by go nie nadwyrężać.

5 złotych zasad udanych zakupów:

1. Rób listę zakupów

Na początek – dobra rada. Idąc na sklepu, spisz, czego potrzebujesz. Dzięki temu nie będziesz krążyć po sklepie, a to pierwszy krok do udanych zakupów. Chodząc bez celu między regałami, łatwiej zauważasz mnóstwo zbędnych promocji i superokazji.

2. Uważaj na terminy ważności

To istotne, zwłaszcza przy artykułach żywnościowych. Na opakowaniu jest podawana:

Data minimalnej trwałości czyli okres, do którego prawidłowo przechowywany produkt zachowuje swoje właściwości. Określa ją napis "najlepiej spożywać przed...".

czyli okres, do którego prawidłowo przechowywany produkt zachowuje swoje właściwości. Określa ją napis "najlepiej spożywać przed...". Termin przydatności do spożycia jest oznaczany napisem "należy spożywać do..." (i oznacza, że po wskazanej dacie produkt należy wyrzucić). Uwaga! Jeśli kupiony artykuł okazał się zepsuty, chociaż powinien być zdatny do spożycia, reklamuj go! Warunek – musisz mieć paragon.

3. Sprawdzaj ceny produktów

W supermarketach ceny zmieniają się jak w kalejdoskopie. Dlatego zawsze warto upewnić się, ile dana rzecz kosztuje. Jeśli nie sprawdziłaś na czytniku cen, poproś kasjerkę, by przed zeskanowaniem towaru podała ci jego cenę.

Uwaga! Gdyby po odejściu od kasy okazało się, że kwota na rachunku jest wyższa od tej na regale, idź do punktu obsługi klienta i poproś o zwrot pieniędzy.

4. Nie daj się nabierać na okazje

Nie ma tygodnia, by w supermarketach, nie było promocji, obniżki cen, specjalnych ofert. Łatwo im ulec i kupić mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. A wtedy nie ma mowy o udanych zakupach. Dlatego, nim wrzucisz do koszyka "okazję", zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz danej rzeczy. Sprawdź cenę i pojemność opakowania promocyjnego artykułu – czy rzeczywiście jest to okazja? Bo częściej to trik mający na celu wyciągnięcie od ciebie pieniędzy.

5. Zawsze pytaj o możliwość zwrotu

Pamiętaj, że sprzedawca nie musi przyjąć z powrotem rzeczy tylko dlatego, że doszłaś do wniosku, iż jest ci zbędna. A tak często bywa, gdy uległaś np. gorączce wyprzedaży i kupowałaś bez opamiętania. Musi to zrobić tylko, gdy artykuł ma wadę. Dlatego zawsze pytaj sprzedawcę, czy dopuszcza zwrot rzeczy. Jeżeli tak, to dowiedz się jaki jest maksymalny termin na oddanie zakupu. A jeśli sklep nie przewiduje zwrotów, upewnij się, czy możliwa będzie zamiana kupionej rzeczy na inną.

