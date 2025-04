Większość kobiet uwielbia zakupy. Kupują, bo to je rozluźnia i relaksuje. Robią to, kiedy mają dobry humor lub kiedy chcą go sobie poprawić. Gdy są szalone wyprzedaże lub gdy pojawiają się najnowsze kolekcje. Kiedy muszą uzupełnić puste szafy, a nawet,... kiedy te już pękają w szwach.

No właśnie, tak jest zazwyczaj, ale nie zawsze. Jeśli ciebie taki szał zakupowy absolutnie nie cieszy, zastanawiałaś się pewnie nieraz, dlaczego.

Reklama

Powody, dla których zakupy są dla ciebie koszmarem:

1. Nigdy nie wiesz, jakie ubrania do ciebie pasują

Przechadzasz się od sklepu do sklepu, od regału do regału i nie masz pojęcia, z czym warto wejść do przymierzalni. Tak naprawdę to nigdy nie zastanawiałaś się nad tym, jakie kolory i kroje pasują do twojej urody. Czasem uda ci się znaleźć coś fajnego, ale zazwyczaj wyglądasz po prostu przeciętnie. Co gorsza, od czasu do czasu rzucasz się na coś, co jest krzykiem sezonu i nie masz pojęcia, że dana rzecz kompletnie zaburza twoje proporcje.

Rada: Wybierz się na zakupy z kimś, dla kogo moda jest pasją i kto zna się na tym bardziej niż ty. Przyjaciółka lub mama z pewnością nie będą chciały zrobić ci krzywdy. Zaufaj im. Możesz też zrobić sobie test, który pokaże ci, w czym wyglądałabyś wystrzałowo.



2. Nie cierpisz przymierzać tysięcy rzeczy

Udało ci się wybrać kilka rzeczy i niepewnie zmierzasz w kierunku przymierzalni. Tu pojawiają się kolejne problemy. Bluzka okazuje się mieć dekolt do pasa, a spodnie są za ciasne w biodrach. Wyglądasz komicznie. Natychmiast ściągasz wszystko, ze złością rzucasz na wieszak i wychodzisz. Nie ma mowy o mierzeniu kolejnych rzeczy, te już wystarczająco zepsuły ci samopoczucie.

Rada: Tu znowu najlepiej sprawdzi się pomocna dłoń. Jeśli nawet wybierzesz nieodpowiedni rozmiar stroju, a będzie z tobą ktoś bliski, na pewno szybko odnajdzie właściwy rozmiar i przyniesie ci go. Nie będziesz musiała sama wychodzić z przymierzalni i wracać do niej za każdym razem, jak wybierzesz inny rozmiar danej rzeczy.

Warto też przed zakupami zmierzyć się i później w sklepie dopasować swoje wymiary do obowiązującej rozmiarówki. wtedy na pewno łatwiej będzie trafić w prawidłowy rozmiar.



3. Nie masz czasu na niekończące się kolejki przy kasach

Masz swój styl, wiesz, w czym dobrze wyglądasz, więc zakupy byłyby dla ciebie przyjemnością, gdyby nie to, że... nie masz do nich cierpliwości. Wybrałaś kilka rzeczy, nawet ich nie mierzysz, bo jesteś przekonana, że będą leżały idealnie, a w przymierzalniach jak zwykle są kolejki. Zmierzasz szybko do kasy... i tam kolejne rozczarowanie. Nie pójdzie gładko, swoje trzeba odstać. Szybko tracisz resztki opanowania.

Rada: Kupuj przez Internet. Skoro nawet bez mierzenia dokładnie wiesz, czego potrzebujesz, po co się stresować? Coraz więcej sklepów oferuje już sprzedaż online. W niektórych z nich możesz nawet nieco zaoszczędzić - rzeczy kupione drogą elektroniczną są często tańsze niż te ze sklepów stacjonarnych.



4. Masz zbyt mało pieniędzy

Chciałabyś dobrze wyglądać, ale względy finansowe nie pozwalają ci na zakup markowych rzeczy. Nie możesz mieć super nastroju, jeśli z pięciu rzeczy, które koniecznie chciałabyś mieć, możesz sobie pozwolić tylko na jedną.

Rada: Unikaj drogich butików. W znanych sieciówkach na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie za przystępną cenę. Czasem warto też rozejrzeć się w outletach, jeśli oczywiście nie odczuwasz presji noszenia tylko tego, co jest najmodniejsze w danym sezonie.



Reklama

Zobacz też:

Nie trać głowy na zakupach

Tanie zakupy w sieci

7 kroków do pełnej kieszeni