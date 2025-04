Uważasz, że przyjaciele i rodzina przesadzają, gdy mówią ci, że masz problem z nadmiernym kupowaniem różnych rzeczy. Według ciebie faktycznie jest tak, że kupujesz sporo i wydajesz może zbyt dużo na zakupy, ale przecież to nie jest groźne. Czasami po prostu trudno odmówić sobie posiadania rzeczy, która jest na sklepowej półce i która jest absolutnie przepiękna... Nawet, jeśli w danym momencie w ogóle jej nie potrzebujesz.

Reklama

Czym jest zakupoholizm?

Być może faktycznie nie ma co robić szumu o nic, ale powinnaś wiedzieć, że coś takiego jak zakupoholizm faktycznie istnieje i może być niebezpieczny. Jeśli nadmierne zakupy staną się twoją obsesją, możesz poważnie nadszarpnąć domowy budżet i popaść w długi oraz, co gorsza, zniszczyć relacje z bliskimi. Zakupoholizm jest uzależnieniem i tak jak inne uzależnienia, prowadzi do destrukcji.

Objawy zakupoholizmu

Jeśli miewasz większość z poniższych zachowań, to sygnał, że masz lub możesz mieć niedługo problemy z zakupoholizmem. Sprawdź koniecznie, czy ten problem już cię dotyczy.

Zakupoholik to osoba, która:

ma bardzo silny przymus kupowania , nie cieszy się z tego, co ma, ale ciągle czuje potrzebę kupowania kolejnych rzeczy. Robi zakupy w galeriach lub online, wydając na to ogromne sumy, a kupionych rzeczy właściwie w ogóle nie używa. Nieustannie czuje potrzebę po prostu dokonywania zakupu dla samego kupowania, a nie dla korzystania czy posiadania czegokolwiek;

, nie cieszy się z tego, co ma, ale ciągle czuje potrzebę kupowania kolejnych rzeczy. Robi zakupy w galeriach lub online, wydając na to ogromne sumy, a kupionych rzeczy właściwie w ogóle nie używa. Nieustannie czuje potrzebę po prostu dokonywania zakupu dla samego kupowania, a nie dla korzystania czy posiadania czegokolwiek; robi zakupy na debet i nie spłaca zadłużenia , bo nie ma z czego. Nie myśli o tym, czy stać ją na daną rzecz, tylko wyciąga kolejną kartę kredytową i płaci. Później zazwyczaj ukrywa zakupiony przedmiot przed domownikami, nie mówi też o powstałym zadłużeniu;

, bo nie ma z czego. Nie myśli o tym, czy stać ją na daną rzecz, tylko wyciąga kolejną kartę kredytową i płaci. Później zazwyczaj ukrywa zakupiony przedmiot przed domownikami, nie mówi też o powstałym zadłużeniu; nie waha się brać kolejnych kredytów tylko po to, by móc dalej robić zakupy. Czasami postanawia, że to już ostatni kredyt i że bierze go po to, by spłacić wcześniejsze długi, ale potem nie potrafi się powstrzymać przed wydaniem tych pieniędzy na kolejne zakupy;

Czasami postanawia, że to już ostatni kredyt i że bierze go po to, by spłacić wcześniejsze długi, ale potem nie potrafi się powstrzymać przed wydaniem tych pieniędzy na kolejne zakupy; ma poczucie przygnębienia, smutku, może też popaść w depresję. Czuje, że jest nieudacznikiem, obwinia się, a jednocześnie nie potrafi powstrzymać się przed zakupami. Ma też poczucie osamotnienia i izolacji, ale nie chce wyjawić nikomu skrywanego niechlubnego sekretu.

Reklama

Zobacz też:

Jak nie tracić głowy na zakupach?

Oszczędzanie podczas zakupów

Zniżki, rabaty, promocje...