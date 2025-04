Reklama

Oszczędności gromadzimy zwykle z myślą o konkretnym celu, mniej lub bardziej odległym w czasie. I chociaż sposobów na ich gromadzenia jest wiele, to nie każdy z nich przynosi określony skutek. To dlatego warto rozejrzeć się za takimi możliwościami, które przybliżają nas do realizacji marzeń.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe

Kiedy odkładamy pieniądze „do skarpety” nasza gotówka, jeśli nie zaczniemy nią obracać, traci na wartości. Rozwiązaniem może być nabycie za zebrane oszczędności detalicznych obligacji Skarbu Państwa, które można zakupić za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Jak wskazują dane Ministerstwa Finansów, Polacy chętnie sięgają po obligacje skarbowe – ich łączna sprzedaż w 2023 roku wyniosła 48,66 mld zł.

Obligacje oszczędnościowe - czym są?

To papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Oznacza to, że kupując obligacje, pożyczamy pieniądze naszemu państwu.

Co dostajemy w zamian? Możemy liczyć na odsetki oraz zwrot pożyczonego kapitału w określonym terminie.

Inwestycja w obligacje skarbowe charakteryzuje się niskim ryzykiem utraty kapitału - za ich wykup Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem.

Co jeszcze warto wiedzieć o obligacjach skarbowych?

Zastanawiasz się nad zakupem obligacji skarbowych? Oto kilka ważnych informacji na temat ceny, dostępności, oferty, opłat, a także ewentualnego ryzyka.

1. Wystarczy 100 zł

Każda detaliczna obligacja skarbowa, niezależnie od jej rodzaju, kosztuje 100 zł. Dzięki czemu rozpoczęcie inwestowania z obligacjami możliwe jest dla osób dysponujących relatywnie niewysokimi funduszami.

2. Duża dostępność

Oszczędnościowe obligacje skarbowe dostępne w Biurze Maklerskim Pekao można nabyć w zasadzie w dowolnym momencie. W jaki sposób?

za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

za pomocą serwisu internetowego,

przez infolinię,

w placówce stacjonarnej.

Co ważne, umowę można podpisać bez wychodzenia z domu.

3. Niskie ryzyko

Za wykup obligacji Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem.

4. Szeroka oferta

Oprocentowanie stałe i zmienne, różne okresy inwestowania – inwestowanie krótko i długoterminowe, a także różne okresy wypłaty odsetek. Elastyczna oferta pozwala na wybranie i dopasowanie obligacji do potrzeb i oczekiwań.

5. Brak dodatkowych opłat

Prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana obligacji odbywają się bez ponoszenia kosztów.

Gdzie możesz kupić obligacje skarbowe?

Sprzedaż i obsługa oszczędnościowych obligacji skarbowych możliwa jest za pomocą serwisu internetowego Pekao24 i aplikacji PeoPay lub w Punktach Sprzedaży Obligacji umiejscowionych w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich, zlokalizowanych w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. Łącznie w całej Polsce jest 378 takich placówek, informacje można uzyskać też pod numerem tel.: 800 105 800 lub na stronie internetowej.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Materiał promocyjny Biura Maklerskiego Pekao