Po wielu zimnych miesiącach można nareszcie napawać się dobrodziejstwami ziemi z własnej okolicy, prosto od polskiego rolnika. Sezon na świeże warzywa trwa w najlepsze i choć produkty spożywcze kuszą nas różnorodnością i kolorami, to ze względu na wysokie ceny trzeba dobrze przemyśleć swoje wybory konsumenckie.

Nadal jest to jednak atrakcyjna alternatywa dla warzyw i owoców sprowadzanych z dalekich krajów, które często dojrzewają dopiero w trakcie transportu. Do tego dochodzi wysoka cena produktów, do której doliczony jest właśnie m.in. koszt transportu. Jakie wiosenne warzywa zaliczamy do nowalijek?

rzodkiewki,

sałata masłowa,

cebula dymka,

młoda marchew,

liście szpinaku,

koperek,

szczypiorek,

szparagi,

botwina, czyli młode liście i korzenie buraka ćwikłowego.

Możemy zaliczyć do nich również późniejsze truskawki, młode ziemniaki, a także kapustę, wczesne pomidory i ogórki.

Nowalijki są przede wszystkim bogatym źródłem witamin A i C, folianów, a także takich składników mineralnych jak potas, fosfor, cynk czy wapń. Chociaż nowalijki oferują nam bogactwo witamin, zwłaszcza, jeżeli pozyskiwane są z ekologicznych upraw, to należy pamiętać, że te młode warzywa mogą nie być tak intensywne w smaku i zapachu z powodu braku wystarczającej ilości promieni słonecznych.

Wygląda na to, że nasze polskie nowalijki ominęła w tym roku inflacja. Ceny większości nowalijek pozostały bez zmian, a niektóre z nich nawet spadły. Na szczególną uwagę zasługuje szczególnie młoda marchew, która w tym roku kosztuje nawet 23% mniej. To warzywo nie dość, że sprzyja procesowi detoksykacji organizmu, to również pozytywnie wpływa na regulację cukru we krwi.

Tuż za nią na podium plasują się uwielbiane przez Polaków truskawki oraz młoda kapusta. Jak wygląda dogłębna analiza paragonów?

Największą obniżkę w cenie zauważyliśmy w przypadku młodej marchewki. W maju 2023 roku mediana wynosiła 6,99 zł za 1 kg tego warzywa. W tym roku, w analogicznym miesiącu, za kilogram młodej marchewki płaciliśmy 5,39 zł

– wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Z kolei za kilogram truskawek płaciliśmy w maju 2023 roku około 20 złotych, a w maju tego roku cena spadła o 3 złote. Te owoce są jednak bardzo podatne na warunki atmosferyczne i w zależności od dostępności ich cena może w czerwcu zmieniać się dynamicznie. Cena za pęczek botwinki i kilogram ziemniaków pozostała w tym roku bez zmian. Młoda kapusta staniała natomiast o 10%.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że ceny warzyw w zeszłym roku były rekordowo wysokie.

fot. Inflacja ominęła nowalijki / Adobe Stock, Natallia

