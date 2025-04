Chcesz zdrowo jeść nowalijki, czyli młode warzywa? Nie powielaj mitów o jedzeniu nowalijek. Oto 6 najważniejszych zasad, których przestrzeganie da ci pewność, że dostarczasz swojemu organizmowi tylko tego, co najlepsze i najbardziej wartościowe. Oto zasady zdrowego postępowania z nowalijkami.

Młode warzywa często zawierają azotany, które są pozostałościami nawozów stosowanych do stymulacji ich wzrostu. Same w sobie azotany nie są groźne, ale w beztlenowym środowisku przekształcają się w rakotwórcze azotyny. Żeby uniknąć tej przemiany, zawsze przechowuj nowalijki w przewiewnych opakowaniach. Nigdy nie wkładaj ich do foliowych worków.

Choć nie zawsze żywność bio jest lepszym wyborem niż konwencjonalne produkty, w przypadku nowalijek lepiej sięgać po wyroby bio. Jeśli masz dostęp do lepszych jakościowo nowalijek, które dojrzewały w słońcu, skorzystaj z tej opcji. Opłaca się tu dopłacić.

Moczenie warzyw i owoców w sodzie oczyszczonej pozwala usunąć z nich wiele niewidzialnych zanieczyszczeń i pozostałości rolniczych. To prosta, a skuteczna metoda. Zamocz nowalijki na kilkanaście minut w zimnej wodzie z dodatkiem sody, a lepiej je oczyścisz.

Nie kupuj nowalijek gdy tylko pojawią się na straganach. Im mniej słońca miały młode warzywa, by wyrosnąć, tym potencjalnie niej nawozów koniecznych do ich uprawy. Sięgaj po nowalijki wiosną, ale nie im później rozpoczniesz ich jedzenie, tym lepiej.

Choć ratowanie warzyw i owoców wyglądających na mniej atrakcyjne jest dobre dla twojego portfela i planety, w przypadku nowalijek to nie jest najlepsza opcja. Zżółknięte i oklapnięte liście mogą świadczyć o nadmiarze nawozów i przechowywaniu w środowisku beztlenowym. To zwiększa szanse na zakup warzywa, które będzie źródłem szkodliwych azotynów.

fot. Zasady zdrowego jedzenia nowalijek/ Adobe Stock, pinkyone

Choć młode warzywa wydają się być bardzo zdrowe, jest większa szansa na to, że są zanieczyszczone, niż gdy wybierasz warzywa w pełni sezonu. Wbrew logice mówiącej o tym, że zwiększone spożycie warzyw zawsze jest zdrowe, czasem lepiej wstrzymać się z podawaniem nowalijek dzieciom i osobom osłabionym. Próbki pobierane z nowalijek wskazują, że dość często przekraczają one wyznaczone normy pod względem zawartości azotanów i azotynów. Zdrowy dorosły prawdopodobnie nie odczuje konsekwencji zdrowotnych, nawet jeśli spożyje taki produkt. Dla organizmu dziecka o niższej masie ciała będzie to już większe osłabienie i wyzwanie. Z tego samego powodu nowalijek na samym początku wiosny (i z niepewnego źródła) lepiej nie podawać też osobom starszym i osłabionym chorobami. Najzdrowiej wyhodować własne młode warzywa, nawet w donicy na balkonie.

