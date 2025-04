Czas oczekiwania na telefon po rozmowie w sprawie pracy zwykle jest dla kandydatów dość stresujący. Do tego bywa, że strasznie się dłuży. Kandydaci niesłusznie często myślą, że jeśli rekruter nie oddzwania w ciągu kolejnych kilki dni, z pewnością już w ogóle nie oddzwoni. Tymczasem jednak może być zupełnie inaczej...

Reklama

Ile trwa rekrutacja?

Prawdopodobnie dłużej, niż ci się wydaje. Coraz częściej proces rekrutacyjny w wielu firmach dzielony jest na kilka etapów, a każdy z nich trwa co najmniej tydzień. Łatwo zatem wyliczyć, że między pierwszą rozmową kwalifikacyjną a ostateczną decyzją, kto dostanie się do firmy, może minąć dość długi czas.

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?

Zwykle rekrutacje trwają nie krócej niż 2 tygodnie. Znaczna większość procesów rekrutacyjnych trwa natomiast dłużej niż miesiąc. Dwa tygodnie to czas, w którym można przeprowadzić tylko jeden etap rekrutacji i to on w takich przypadkach musi decydować o tym, kto dostanie pracę. Siłą rzeczy każda z rozmów z kandydatami musi wówczas trwać dłużej, by jak najwięcej dowiedzieć się o danej osobie.

Co składa się na proces rekrutacyjny?

Kandydaci powinni uświadomić sobie, że rekrutacja w firmach przebiega ze ściśle określonymi procedurami. Nie jest tak, że jednego dnia pojawia się ogłoszenie, kolejnego odbywają się rozmowy, a na trzeci dzień już najlepszy kandydat dostaje pracę. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość.

Na proces rekrutacyjny składa się:

czas, w którym kandydaci mogą przesyłać swoje aplikacje - dopiero po zakończeniu zbierania zgłoszeń rekruterzy weryfikują je i wybierają część z nich do kolejnego etapu - rozmowy;

Jakie CV preferują pracodawcy?

czas rozmów z kandydatami - zależy on on tego, ile etapów rekrutacji przewiduje dana firma. Każdy etap trwa zwykle tydzień. Jeżeli są to 3 etapy, ten czas wydłuża się do 3 tygodni.

Najczęstsze pytania na rozmowach kwalifikacyjnych

czas podsumowania i wybór najlepszego kandydata - zwykle trwa krótko, maksymalnie kilka dni. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, by kandydat, który okazał się najlepszy, mógł zacząć pracę od początku tygodnia lub miesiąca, a nie np. od połowy.

Firmy same ustalają czas, w jakim odbywać się będzie rekrutacja

Nie ma żadnych ogólnych zasad, co do tego, jak długo powinna trwać rekrutacja. Bywa, że firmy potrzebują na nią nawet 2-3 miesiące. Oczywiście jak we wszystkim, musi tu zwyciężyć zdrowy rozsądek. Nie można np. przedłużać rekrutacji do pół roku, bo wówczas jest duże zagrożenie, że ktoś, kogo firma zechce wreszcie zatrudnić, w międzyczasie znajdzie pracę gdzie indziej i nie będzie już zainteresowany daną ofertą.

Reklama

Sprawdź też:

Dyskwalifikujące błędy w CVJak najłatwiej znaleźć pracę?Rozmowa kwalifikacyjna z nianią