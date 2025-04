Podróżowanie do pracy rowerem nie należy do nawyków Polaków. Wolimy własne auto lub autobus. Jak się jednak okazuje, przemieszczanie się do pracy rowerem jest korzystne. Dwukołowiec nie generuje przecież żadnych kosztów, nie stoi w korku i co najważniejsze, jest zdrowy dla ciebie i otoczenia. Teraz za dojazd do pracy rowerem możesz zarobić!

Polska firma płaci za dojazd do pracy rowerem

Finansowe nagradzanie pracowników za dojazd do pracy rowerem to nowość. We Francji rząd sam wyszedł z taką inicjatywą, ze względu na ilość zanieczyszczeń oraz promocję zdrowego stylu życia. Jak się okazuje, w Polsce też istnieje firma, która ... płaci za przejechane kilometr do pracy. Warunek jest jeden: dojazd musi odbyć się przy pomocy rowera! Krakowskie przedsiębiorstwo EC Engineering Sp. z o.o. za przejechany kilometr daje aż 50 groszy! Z tej przyjemnej dla zdrowia możliwość skorzystało w 2016 roku 42 pracowników. Rekordzista wykonał 3742 km, zarabiając 1871 zł.

Poznaj 4 powody, dla którego warto jeździć rowerem do pracy.

Dojazd do pracy to sporo korzyści, ale i dużo wysiłku. Poznaj najważniejsze zalety podróżowania dwukołowcem.

1. Taniej

Czas to pieniądz. Podróżując własnym samochodem, wydajesz sporo pieniędzy na paliwo. Dodatkowo tracisz czas. Jeśli poranne korki i stres z nimi związany to twoja zmora, pomyśl o rowerze, który nie musi stać w żadnym korku. Jak wynika z badań Deloitte, miesięcznie w Warszawie można przez nie stracić ponad 8 godzin, a we Wrocławiu prawie 9.

2. Zdrowiej

Podróż komunikacją miejską nie należy do najmilszych. Ścisk, często nie do końca świeży zapach i duchota. Jeśli siedzisz, wcale nie jest lepiej. Czy nie lepiej jechać do pracy rowerem? Pozytywnie wpłyniesz na swoją kondycję, zdrowie oraz sylwetkę. Pamiętaj, że regularnie uprawiany sport wydłuża życie nawet do 5 lat!

3. Przyjemniej

Rower to też świetna forma rozrywki. Zamiast korków i tłoku w komunikacji miejskiej możesz przecież podziwiać piękne widoki i wdychać świeże powietrze. Jeśli wyjedziesz odpowiednio wcześnie, będziesz na czas w pracy, a rowerowa wycieczka poprawi ci nastrój.

4. Efektywniej

Duszny autobus i hałas w komunikacji mogą skutecznie pokrzyżować twoje zawodowe planu. Po półgodzinnej podróży zapewne jesteś zaspana, przemęczona i zdenerwowana. W konsekwencji nie jesteś w stanie skupić się na pracy. Aż 51% Polaków uważa, że dojazdy do pracy samochodem zmniejszają efektywność – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii – OBOAK. Jeśli więc chcesz mieć chłonny, twórczy i kreatywny umysł, wybierz rower.