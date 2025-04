fot. Fotolia

Od kiedy jeździmy na rowerze?



O ile od pewnego czasu zaobserwować można swoisty boom na bieganie, to jazda na rowerze od lat również cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Prototyp współczesnych dwukołowców pojawił się 12 czerwca 1817 za sprawą Niemca Karla Draisa. Asortyment w tym segmencie był kiedyś bardzo ograniczony i nie dawał wielkiego wyboru, dzisiaj rower dla siebie można wybierać godzinami. Jak zatem optymalnie dopasować go do swoich potrzeb?

Pierwsze rowery nie miały nawet łańcucha, a przednie koło w bicyklach mierzyło nawet do dwóch metrów. Określenie „rower” wzięło swoją nazwę od brytyjskiego producenta samochodów Rover, który rozpoczynał swoją działalność właśnie od produkcji dwukołowego środka lokomocji. Najtańsze modele można kupić nawet za kilkaset złotych, a ceny przyzwoitych rowerów do jazdy rekreacyjnej wahają się w przedziale 1000 – 2000 złotych. Najdroższe potrafią kosztować tyle, co niezłej klasy samochód.

Rodzaje rowerów



Wybierając rodzaj roweru, należy określić po jakim podłożu najczęściej będziemy się przemieszczać. Najpopularniejsze kategorie to rowery dziecięce, miejskie, górskie, trekkingowe lub crossowe oraz szosowe. Mniej popularnymi, ale wciąż cieszącymi się sporym zainteresowaniem, są rowery elektryczne, poziome i tandemy.

Rowery dziecięce



Rynek udostępnia bardzo bogatą ofertę rowerów dziecięcych. Furorę robią rowerki biegowe, przy których najmłodsi uczą się utrzymywać równowagę. Dostępne są także trójkołowce z rączką do prowadzenia. „Klasyczne” dziecięce rowerki klasyfikuje się ze względu na rozmiar koła.

Pierwsze, przeznaczone dla dzieci w przedziale wzrostu 90-120 cm, zaczynają się od 14 i 16 cali. Oferują one także możliwość zamontowania wspomagających kółek bocznych. Gdy dziecko utrzymuje już równowagę, mierzy między 120 a 145 centymetrów i nie ma problemu z prowadzeniem kierownicy, może się przesiąść na pojazd z rozmiarem kółka 20 lub 24 cale. Są one już wyposażane w prostą przerzutkę, zazwyczaj o 5 przełożeniach. Bardziej zaawansowane modele posiadają ich nawet 21 i więcej. Opona w rowerach dziecięcych jest najczęściej szeroka, oscylująca w okolicach 2 cali. Ponadto charakteryzuje się większym bieżnikiem, który umożliwia bezproblemowe przejechanie po trudnych terenach.

Rowery miejskie



Ze względu na swoje pochodzenie zwany jest także rowerem holenderskim lub po prostu „Holendrem”. Jego użytkownik podczas jazdy utrzymuje wyprostowaną sylwetkę, ponieważ charakterystycznie wygięta kierownica znajduje się bliżej kierującego niż w przypadku innych rowerów. Ponadto cechuje go szerokie, wygodne siodełko, stalowa konstrukcja, wąskie koło z płaskim bieżnikiem i brak amortyzacji. Często nieodłącznym wyposażaniem bywa kosz montowany na kierownicy, bagażnik, dynamo, osłona na łańcuch i stopka.

Rowery miejskie występują najczęściej z 28-calowym kołem, ale dla niższych osób dostępne są również te 26-calowe. Wersja „męska” posiada klasyczną geometrię ramy, natomiast „damka” ułatwia wsiadanie na rower. Dzięki temu kobiety nie muszą rezygnować ze spódnic, wybierając ten środek transportu.

Ze względu na swoją specyfikację rower miejski nadaje się wyłącznie do poruszania się po jezdni, ścieżkach rowerowych i mocno ubitym terenie.

Rower górski



Zwany również MTB, od angielskiego mountain biking, lub potocznie „góralem”. To najpopularniejszy i najbardziej rozpowszechniony rodzaj roweru. Jest stworzony do jazdy w terenie, ale nieźle radzi sobie także w mieście.

Najczęściej wyposażony jest w koło w rozmiarze 26 cali, chociaż od pewnego czasu obserwuje się też dostępność 27,5 i 29-calowych.

Charakteryzuje go lekka, aluminiowa rama, a w przypadku modeli najwyższej klasy jest ona wykonana z włókna węglowego. Posiada przedni amortyzator o wysokości skoku w granicach 100 mm, a czasami także tylny, zwany inaczej „fullem”. Najczęściej ma przerzutkę marki SHIMANO lub SRAM oraz szerokie koła z mocnym bieżnikiem.

Występuje w różnych odmianach, w zależności od przeznaczenia. Najpopularniejszymi są MTB i XC (cross-country), na których rowerzyści ścigają się na specjalnie przygotowanych trasach. Wyróżnić można jeszcze rowery enduro, freeride'owe, downhillowe do kolarstwa zjazdowego czy trialowe, streetowe oraz dirtowe, które są modyfikacjami klasycznego MTB o bardzo specjalistycznym przeznaczeniu. Występują one w wersjach męskich i damskich, które posiadają delikatnie obniżoną ramę oraz w różnych rozmiarach. Jeździć na nich mogą osoby mierzące przynajmniej 150 cm wzrostu.

Rowery trekkingowe lub crossowe



To rozwiązanie kompromisowe pomiędzy rowerem miejskim a górskim. Jazda na nim jest komfortowa, a zarazem bezproblemowa, gdy przemieszczamy się po nierównym terenie.

Typowe jest dla niego szerokie, często żelowe siodełko, kierownica z regulowanym mostkiem, opony o średniej szerokości 1-5 – 1,75 cala oraz aluminiowa konstrukcja.

Występuje w wersjach dla kobiet i mężczyzn oraz w różnych rozmiarach. Rowery trekkingowe, zwane również crossowymi, posiadają zazwyczaj przedni amortyzator o średnim skoku, który tłumi nierówności i pomaga wjechać na chodnik.

Rowery szosowe



Zwany inaczej rowerem kolarskim lub po prostu „kolarzówką”. Ze względu na brak amortyzacji, delikatną konstrukcję, wykonaną często z lekkich stopów aluminium czy z carbonu i wąskie opony ze znikomym bieżnikiem, to rower nadający się wyłącznie do jazdy po szosie. Charakterystyczna dla niego jest kierownica typu „baranek”, która wymusza w trakcie jazdy bardzo pochyloną sylwetkę.

Zaawansowani kolarze mkną na rowerach szosowych ponad 50 km/h, będąc w stanie wygrać rywalizację w mieście nawet z samochodami. W porównaniu do rowerów miejskich, w których często stosuje się hamulce szczękowe, czy rowerów górskich, gdzie wykorzystuje się V-brake, w rowerach szosowych używa się innego rodzaju specjalnie dostosowanych hamulców szczękowych. Z rowerów tego typu korzystają zazwyczaj zaawansowani kolarze, którzy pokonują duże odległości. Do jazdy tym rowerem potrzebna jest duża siła nóg i kondycja.

Okiem specjalisty



Gdy powyższy poradnik pozostawia wątpliwości, warto zwrócić się do wybranego sklepu i porozmawiać ze specjalistami. W sklepie można „przymierzyć” rower i optymalnie dopasować go do własnych preferencji.

Źródło: materiały prasowe