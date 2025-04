2 z 5

5 sposobów na personalizację roweru!

Bardzo praktycznym, a przy okazji niezwykle dodającym uroku rowerowi dodatkiem jest torba rowerowa, przypinana do bagażnika lub kierownicy. Dostępne są zarówno skórzane, jak te wykonane z ekoskóry czy płótna - warto dobrać ją do koloru swojego roweru, by zacząć tworzyć przemyślany zestaw. Dobra torba rowerowa powinna równie dobrze wyglądać i sprawdzać się tak na rowerze, jak i “poza nim”. Zwróć uwagę, czy torba jest zaimpregnowana - w przypadku niespodziewanych opadów deszczu jej zawartość uniknie zamoknięcia. Alternatywą dla torebki - lub jej uzupełnieniem, jeśli wozimy na rowerze więcej rzeczy, jak zakupy czy odzież na siłownię - będzie tradycyjny wiklinowy koszyk. Jest dużo wytrzymalszy od popularnych “siateczkowych”, koniecznie trzeba jednak sprawdzić, czy na pewno jest wykonany z polskiej wikliny. Te chińskie, niestety, nie mają już takiej trwałości. Do koszyka dobieramy praktyczną przeciwdeszczową nakładkę z nadrukiem lub bawełniany wkład, a całość uzupełniamy pokrowcem na siodełko o tym samym wzorze. Raz-dwa, bez żadnych narzędzi, niezwykle odmieniamy wygląd naszego jednośladu! fot. Bike Belle