Czyściochowa Akademia już wystartowała! Zgłoś żłobek, przedszkole lub szkołę!

fot. Adobe Stock

Wszyscy doskonale wiemy, że naukę dobrych nawyków warto zacząć już od najmłodszych lat. To dlatego stomatolodzy zalecają, by nie czekać z dbaniem o higienę jamy ustnej i pokazywać niemowlakom do czego służy szczoteczka i pasta do zębów. Podobnie jest z myciem rąk. Już najmłodsi wiedzą, że brudne łapki należy oczyścić - najlepiej razem z rodzicem, który jest przecież pierwszym wzorem do naśladowania. Kolejnym są żłobkowe ciocie, panie przedszkolanki i wychowawcy w szkołach. To właśnie do tych placówek skierowana jest Czyściochowa Akademia. Co to takiego, jak zapisać się do projektu i co można zyskać? Szczegóły poniżej!

Fot. Materiały prasowe

Czyściochowa Akademia - najważniejsze założenia

To już 3 edycja akcji Rossmanna, której celem jest wspieranie dobrych nawyków higienicznych u dzieci. Program obejmuje 6 obszarów dotyczących higieny: jamy ustnej, nosa i uszu, czystości dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała, włosów oraz pielęgnacji skóry.

Nauka przeplatana zabawą

Głównym celem Czyściochowej Akademii jest wyrabianie dobrych nawyków u dzieci. Nauczyciele i wychowawcy otrzymają scenariusze, gotowe pomysły na zajęcia, propozycje zabaw ruchowych, plastycznych, gier czy turniejów.

Najmłodsi dowiedzą się między innymi dlaczego warto myć zęby, jak robić to prawidłowo, po co myjemy ręce, a także jak korzystać z toalety.

Dla Czyściochowej Akademii ważne i niezwykle przydatne okazują się też międzynarodowe „święta”, takie jak Dzień Mycia Rąk, Dzień Toalet, Dzień Jamy Ustnej oraz te stworzone na potrzeby akcji: Wielki Dzień Twórczości z Piany (styczeń), Dzień Bez Gluta (luty), Dzień Skóry (marzec).

Organizatorzy akcji wiedzą, że dzieci kochają muzykę. To dlatego dodatkowym wsparciem w edukacji są bajki i piosenki z bohaterami Czyściochowa, które znaleźć można na kanale Rossnę! na YouTube.

To nie koniec. Aby w pełni wesprzeć najmłodszych, wychowawcy będą mogli pobrać dodatki dla rodziców do wykorzystania w domu. Wszystko po to, by pokazać dzieciom, że dbanie o higienę jest bardzo ważne i może być przyjemne!

Obawiasz się, że nauka podstawowych zasad higieny może być za trudna dla twojego żłobkowego maluszka lub przedszkolaka? Nie martw się. Materiały i scenariusze są dostosowane do wieku najmłodszych. Zostały przygotowane we współpracy z metodykami, skonsultowane z lekarzem oraz stomatologiem.

Fot. Materiały prasowe

Kto może wziąć udział w Czyściochowej Akademii?

Do tej pory akcja była skierowana wyłącznie do przedszkoli i klas pierwszych. Z czasem okazało się, że z edukacyjnych materiałów korzystają też żłobkowe ciocie i nauczyciele klas podstawowych. To dlatego od tego roku Czyściochowa Akademia będzie skierowana do żłobków, przedszkoli i uczniów klas 1-3.



Jak skorzystać ze scenariuszów?

Nie musisz się rejestrować. Wystarczy kliknąć. Jeśli jednak wychowawca jest zainteresowany większą ilością materiałów, a także chce otrzymywać przypomnienia lub dodatki, to warto poświęcić krótką chwilę na założenie konta.

To nie koniec! W listopadzie ruszają Czyściochowe Mistrzostwa, do których trzeba się zarejestrować. Po co? Oczywiście po to, by wygrać! Czyściochowe Mistrzostwa to higieniczne rozgrywki - konkursy i inne aktywności. Placówki zbierają punkty i walczą o wspaniałe nagrody, a dzieci uczą się, podczas zabawy!

Dodatkowo aż 6 placówek (3 przedszkola i 3 szkoły), które zdobędą największą liczbę punktów, wygrają nagrodę główną - organizację higienicznego pikniku!

Nie pozostaje nic innego, jak zgłosić żłobek, przedszkole lub szkołę!

Fot. Materiały prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Rossmann.