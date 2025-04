Efektywność pracy jest bardzo istotną rzeczą, która później przekłada się na wyniki. Dlatego też i tobie, jako pracownikowi, i twojemu szefowi powinno zależeć na tym, by twoja praca była jak najbardziej efektywna. Jak to osiągnąć?

Reklama

Wypoczęty pracownik jest dużo bardziej efektywny od przepracowanego, takie wnioski może wysnuć prawdopodobnie każdy pracodawca. Ważne jest zatem, byś w ciągu tygodnia pracy wysypiała się, nie zarywała nocy i z energią witała każdy nowy dzień. A w trakcie pracy, gdy nagle poczujesz opadanie z sił... mogła uciąć sobie 15-minutową drzemkę. To naprawdę pomaga zregenerować siły i pracować wydajniej przez resztę dnia.

Dlaczego warto korzystać z drzemki w pracy?

Okazuje się, że taki krótki, kilkunastominutowy sen doskonale regeneruje nasz organizm. Ci, którzy pozwalają sobie na tę małą przerwę na sen w pracy, sprawniej i dłużej funkcjonują, przez co mogą pracować nie do 16, ale np. do 18. Jeśli zatem masz nieco bardziej elastyczne godziny pracy i pracujesz np. w ramach zadaniowego systemu pracy, zamiast męczyć się bez przerwy od 8 do 16, powinnaś zrobić sobie w trakcie dnia krótką, maksymalnie 20-minutową drzemkę, a zaraz po niej wrócić do swoich obowiązków. Prawdopodobnie szybko dostrzeżesz, o ile sprawniej pracuje twój mózg po takiej regeneracji.

O której godzinie warto zrobić sobie drzemkę w pracy?

Zwykle rano, kiedy przychodzimy do pracy, mamy sporo energii, możemy zatem działać na najwyższych obrotach. Przed południem często sięgamy po kawę, co jeszcze przez jakiś czas utrzymuje nas w zachowaniu odpowiedniej aktywności. Ale ok. godz. 14, kiedy zwykle robimy sobie przerwę obiadową, dopada nas senność. I to właśnie jest dobry czas na krótką, 15-minutową drzemkę w pracy. Tych kilkanaście minut nie powinno stanowić problemu dla twojego szefa, a tobie może niezwykle pomóc dokończyć dzień w pełnej aktywności i efektywności działania.

O czym warto pamiętać?

Drzemka w pracy ma być szybką regeneracją organizmu, a nie wylegiwaniem się. Nie może zatem trwać dłużej niż 20 minut .

ma być szybką regeneracją organizmu, a nie wylegiwaniem się. Nie może zatem trwać dłużej niż . Nie powinnaś też jakoś szczególnie się do niej przygotowywać i tracisz czas na szukanie poduszek czy koca. Po prostu zamknij oczy i pozwól organizmowi wyciszyć się na chwilę.

na chwilę. Żadne metody szybkiej regeneracji w dzień nie będą skuteczne, jeśli nie zadbasz o prawidłowy sen w nocy. Jeśli od rana chodzisz niewyspana, bo zarwałaś noc, lepiej zrezygnuj z drzemki, bo przy takim zmęczeniu może się ona przerodzić w kilkugodzinny sen.

Reklama

Zobacz też:

Zarządzanie czasem w pracy

Co się wlicza do czasu pracy?

Jak zorganizować drzemkę w dzień?