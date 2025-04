Projekt dofinansowania kredytu hipotecznego o nazwie Mieszkanie dla Młodych ma na celu ułatwić młodym ludziom zakupienie własnego M. Dla osób, które spełniają wszystkie wymagane warunki, przewidziane są dopłaty do kredytu na mieszkanie. Na jakie wsparcie od rządu można liczyć?

Reklama

Jaką część kredytu spłaci za nas państwo?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że kwota dofinansowania nie jest zawsze taka sama. Dopłata do mieszkania dla młodych różni się w zależności od tego, kto decyduje się na wzięcie kredytu. W przypadku singli i bezdzietnych małżeństw jest to 10 proc. wartości nabytego mieszkania. Jeśli chodzi o małżeństwa i osoby samotne wychowujące dzieci mogą liczyć one na 15 proc. dofinansowania. Jeżeli osobie korzystającej z programu w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, możliwe jest ubieganie się o dodatkowe 5 proc. dopłaty, która ma wtedy charakter jednorazowy.

Tak sytuacja kredytobiorców, chcących skorzystać z dopłaty do mieszkania wygląda obecnie. Za kilka miesięcy jednak sporo może się zmienić. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje właśnie nad nowelizacją ustawy o MDM. Czy wprowadzone zmiany będą korzystniejsze?

Jakie zmiany w zakresie dofinansowania kredytu hipotecznego dla młodych szykują się w nowelizacji ustawy?

w nowej ustawie zyskać mają wspomniane rodziny wielodzietne.

W przypadku małżeństwa z dwójką dzieci kwota dofinansowania zostanie zwiększona z 15 proc. do 20 proc. wartości mieszkania.

kwota dofinansowania zostanie zwiększona wartości mieszkania. W przypadku rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci mnożnik wzrośnie o 15 punktów procentowych z 15 proc. do 30.

Poszerzona ma zostać również kwestia tzw. „dodatkowego kredytobiorcy”. W przypadku braku zdolności kredytowej przez kredytobiorcę będzie istniała możliwość przystąpienia do umowy kredytu innej osoby. Do tej pory do kredytu mogli przystąpić:

dzieci,

rodzice,

rodzeństwo,

małżonkowie rodzeństwa,

ojczym,

macocha,

teściowie nabywcy.

Teraz ten zamknięty katalog osób zostanie zniesiony.

Rozwiązana zostanie również kwestia nabywania mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych. Nowelizacja ma umożliwić uczestnictwo w programie osobom, które podpisują umowę o budowie lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową i na tej podstawie wnoszą wkład budowlany celem uzyskania prawa własności mieszkania. W tej chwili na dofinansowanie można było liczyć tylko w momencie, gdy lokale były gotowe wraz z ceną.

Zobacz też:

Komu Mieszkanie dla Młodych?

Ceny mieszkań pójdą w górę?

Sprawdź to, zanim weźmiesz kredyt!

Reklama

Materiały prasowe - dot PR