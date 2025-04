Półwysep Helski jest lubianą nadmorską destynacją dla tych, którzy cenią spokój i szerokie, piaszczyste plaże. To bez wątpienia jedna z najbardziej zielonych lokalizacji nad Bałtykiem.

Niestety w związku z planowaną inwestycją PKP wkrótce półwysep może stracić całe hektary lasów, a wraz z nimi cenne rośliny. To także zagrożenie dla miejscowych zwierząt. Wszystko po to, aby latem nad morze mogło docierać jeszcze więcej turystów. Stowarzyszenie Miłośników Kuźnicy mówi temu pomysłowi kategoryczne: nie. Pomysłodawcy zapewniają jednak, że wycinka drzew ma zostać ograniczona do niezbędnego minimum.

Dla nas ma znaczenie czy drzewo rośnie w zalesionej Juracie, czy w Kuźnicy i Chałupach, gdzie jest mniej zieleni. Przed samym Helem jest duży las. Dlatego sama zapowiedź zalesienia nas nie satysfakcjonuje

- podsumowują jednogłośnie mieszkańcy w rozmowie z portalem Money.pl.

Obecnie na Hel dojeżdża 26 pociągów dziennie, jednak Polskie Linie Kolejowe planują zwiększyć tę liczbę nawet dwukrotnie. Chodzi konkretnie o linię kolejową 213 wyjeżdzającą z Redy, aby zwiększyć przepustowość i dostępność komunikacyjną mieszkańców północnych Kaszub, a także usprawnić komunikację z Trójmiastem.

Tak się składa, że Półwysep Helski jest siedliskiem rzadkich ptaków. Odbywają się tam ich europejskie wędrówki, a wieczorami nisko przelatują sowy. Nic dziwnego, że mieszkańcy buntują się, skoro w zderzeniu z pociągiem zwierzęta nie będą miały żadnych szans.

Członkowie wspomnianego stowarzyszenia podkreślają, że projekt PKP w gminie Jastarnia obejmuje około 9 hektarów poszycia roślinnego. Pas wycinki ma mieć po 15 metrów szerokości z obu stron.

Żyjemy z turystów, ale nie chcemy, żeby było ich więcej niż piasku na plaży. Nie chcemy podzielić losu Morskiego Oka, które zasłaniają turyści. Dlatego nie ma naszej zgody na położenie drugiej nitki torów w najwęższym miejscu półwyspu

- apelują członkowie SMK.

Jak podaje portal Money.pl, inwestycja jest na razie na etapie opracowywania dokumentacji. Od ostatecznej decyzji zależy, czy zostaną wybudowane nowe tory i kolejne przystanki.

