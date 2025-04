Komunikacja miejska w Warszawie postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom swoich użytkowników. Nowy system biletowy ma wyręczać pasażerów w planowaniu podróży i myśleniu o wydatkach.

Zespół Transportu Miejskiego w stolicy pracuje nad nowoczesnym systemem biletowym, który będzie uwzględniał potrzeby pasażerów. Zamiast fizycznej karty miejskiej ma powstać wygodna aplikacja z dostępem do centralnego konta każdego użytkownika. To znacznie ułatwi proces przedłużania biletu.

Pracujemy nad nowym systemem biletowym. Chcemy, żeby był nowoczesny i łatwy w używaniu przez pasażerów. Co tu dużo mówić, obecny już się zestarzał

- czytamy na stronie ZTM.

Co więcej, nowy system ma umożliwić podróżującym planowanie odpowiedniej trasy i naliczanie opłat wyłącznie za przebyte kilometry, a nie szacunkowy czas przejazdu wraz z przesiadkami. To rozwiązanie z powodzeniem sprawdza się w dużych miastach europejskich, takich jak Londyn czy Ostrawa.

Jednorazowe przejazdy mają być sumowane dopiero pod koniec dnia.

Wsiadając do pojazdu, należy zaznaczyć fakt rozpoczęcia podróży w aplikacji – zrobić check-in, natomiast wysiadając – check-out. Dzięki rejestracji początku i końca podróży, użytkownik zapłaci tylko za tyle przystanków, ile przejechał

- wyjaśnia dyrektorka Pionu Handlowego ZTM w Warszawie w rozmowie z portalem Newseria Biznes.

Jesienią 2023 roku ZTM ogłosił przetarg na wykonawcę tego innowacyjnego projektu. Całkowita likwidacja biletów kartonikowych budzi jednak niepokój w związku z danymi pasażerów. Przy systemie na tak dużą skalę przestrzeganie zasad RODO będzie sporym wyzwaniem.