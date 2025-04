Wielu klientów buntuje się widząc wysokie ceny wody butelkowanej. Twierdzą oni zgodnie, że woda jest surowcem darmowym, a opłaty pobierane są jedynie za butelki zanieczyszczające środowisko. Z kolei napoje w szklanych opakowaniach są jeszcze bardziej kosztowne. Żabka przychodzi w wakacje z rozwiązaniem tego odwiecznego problemu.

Reklama

Spis treści:

Sklepy sieci Żabka wprowadzają nową usługę w wybranych lokalizacjach. Klienci za niewielką opłatą będą mogli skorzystać z dystrybutorów z wodą w czterech wersjach: schłodzonej, niegazowanej, lekko gazowanej lub gazowanej. Nie jest to woda konkretnej marki, tylko przefiltrowana ciecz z sieci wodociągowej. Za pół litra takiej wody trzeba będzie zapłacić jedynie 15 groszy.

Eksperyment ma na celu zbadać reakcję kupujących na ekologiczne rozwiązania. Czy zagości on w sklepach na stałe? Wszystko zależy od przyjęcia się trendu wśród klientów. Zachętą jest jednak spora oszczędność pieniędzy. Automaty powstaną tymczasowo w kilku sklepach znanej sieci.

Aby skorzystać z refillomatu Żabki wystarczy posiadać własną butelkę albo bidon. Klienci sklepów mogą nalewać wodę samodzielnie, tak samo jak przy obsłudze ekspresu do kawy. Płatności dokonuje się standardowo przy kasie. Wystarczy poprosić kasjera o usługę „dolewka wody”. Nowa usługa idzie z duchem ekologii, a także zmian wprowadzanych przez Unię Europejską na coraz większą skalę.

Żabka w ten sposób podąża za europejskim trendem walki z plastikowymi odpadami i promuje korzystanie z wielorazowych opakowań. Co więcej, do Polski wkrótce dotrą też nowe rozwiązania związane z systemem kaucyjnym. To dobry moment na wprowadzenie testowej usługi, bowiem w upalne dni klienci będą z pewnością spragnieni i chętnie skorzystają z takiego dystrybutora.

To krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który nie tylko wspiera ekologię, ale także oferuje naszym klientom wygodną i tanią alternatywę dla wody butelkowanej

- podkreśliło biuro prasowe Żabka Polska.

Reklama

Czytaj także:

To nie koniec restrykcji Unii Europejskiej. Uwielbiany smak chipsów wkrótce zniknie z półek

Klienci masowo rezygnują z kupowania tego zdrowego produktu. Powód jest mocno kontrowersyjny

To nowe warzywo robi furorę na TikToku. Ma 3 wyjątkowe właściwości, od teraz kupisz je w Polsce