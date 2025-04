Czy można wyjechać na wakacje w trakcie zwolnienia lekarskiego?

Spis treści:

Zwolnienie lekarskie to czas, kiedy pracownik może zadbać o swoje zdrowie. Za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim przysługuje mu prawo do 80 proc. wynagrodzenia, jedynym wyjątkiem jest okres ciąży.

W założeniu pracownik nie powinien wtedy podejmować pracy ani podejmować aktywności, która utrudni proces regeneracji. Czy na L4 można jechać na urlop?

To, czy można wyjechać na wakacje, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim zależy to od treści zwolnienia. Jeśli znajduje się w nim zapis, że „chory powinien leżeć”, czyli kod 1, wówczas należy uznać, że wyjazd na wakacje zorganizowane czy urlop za granicą zostanie uznane za niedozwolone.

Jeśli jednak pojawi się kod 2, który mówi o tym, że chory może chodzić, najlepiej omówić tę kwestię z lekarzem.