Jak odpocząć od pracy? Tyle powinien trwać twój urlop

Urlop to czas odpoczynku. Ile powinien trwać urlop, aby faktycznie odpocząć? Psycholodzy wskazują, że idealny urlop powinien trwać 3 tygodnie. Istotne jest również, jak co będziemy robić w wolnym czasie. Psycholodzy radzą, jak odpoczywać, by po powrocie wrócić do pracy z nową energią.