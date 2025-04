Prawo do nieprzerwanego odpoczynku jest podstawowym prawem pracownika. Co w takim razie zrobić, jeśli w tym czasie zadzwoni szef?

Prawo do bycia offline jest kluczowe dla dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego pracowników. Z tego powodu rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21 stycznia 2021 r. wprowadziła prawo do bycia offline.

Jest ono rozumiane jako prawo pracownika, aby poza czasem pracy nie angażował się w czynności związane z pracą, także za pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak e-maile, rozmowy telefoniczne, czy wiadomości wysyłane za pomocą komunikatorów internetowych.

A co, jeśli pracodawca zadzwoni do nas, gdy będziemy na urlopie? Czy musimy odebrać telefon od szefa?

Zdaniem Marcina Staneckiego, Głównego Inspektora Pracy, pracownik ma zagwarantowany czas do odpoczynku dobowego. Stanecki ma też jasne zdanie, jeśli chodzi o odbieranie maili i telefonów przez pracownika na urlopie.