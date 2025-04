Jak zabezpieczyć kwiaty doniczkowe przed wyjazdem? Latem większość kwiatów doniczkowych codziennie potrzebuje wody, ponieważ ziemia szybko paruje. Obfite podlanie na zapas nie jest dobre, bo może wywołać zastój wody, a co za tym idzie - gnicie korzeni. Jak więc zadbać o rośliny, aby po powrocie z urlopu nadal były piękne?

Reklama

Spis treści:

Na dno wanienki lub innego dużego naczynia, wsyp grubą warstwę małych kamyczków (keramzytu lub żwirku) i ustaw na nim doniczki z otworem w dnie. Podlej rośliny obficiej niż zwykle i mocno zwilż kamyczki. Rozpostrzyj nad kwiatami trochę podziurawioną przezroczystą folię. Taka szklarenka powinna stać w lekko ocienionym miejscu. Można też pojedynczy kwiatek wstawić do miniszklarenki przeznaczonej do wysiewania nasion. Są w sprzedaży w sklepach ogrodniczych. W takich warunkach kwiaty przetrwają co najmniej tydzień. Możesz także kupić gotową szklarenkę dla roślin - najlepiej wybierać te metalowe, ponieważ drewniane mogą gnić od nadmiaru wody.

To substancja, która podobnie jak żelatyna, wchłania duże ilości wody i stopniowo przekazuje wilgoć korzeniom. Na 2-3 tygodnie przed urlopem wsyp hydrożel do zrobionego w doniczce dołka i przysyp go ziemią. Podlewaj roślinę, aby preparat napęczniał.

W dniu wyjazdu na urlop wlej do doniczki więcej wody, która zostanie wchłonięta przez ten żel i zestaw kwiatek z nasłonecznionego parapetu np. na komodę w głębi pokoju. Torebka hydrożelu (100 g) wystarcza na 15 litrów ziemi.

fot. Jak zabezpieczyć kwiaty przed wyjazdem/Adobe Stock, lamapacas

Są to ceramiczne końcówki w kształcie stożka, sprzedawane razem z plastikowymi rurkami w sklepach ogrodniczych. Cienki koniec stożka wbij w ziemię, a rurkę zanurz w zbiorniku z wodą. Roślina będzie nawadniana obficiej, jeśli zbiornik z wodą umieścisz wyżej niż doniczkę. Tak zabezpieczone rośliny możesz zostawić nawet na 3 tygodnie. Zestaw dla 3 kwiatów kosztuje ok. 27 zł.

Takie sączki możesz przygotować także samodzielnie w domu z tego, co masz pod ręką. Rolę sączków mogą pełnić np. grube bawełniane sznurki, których jeden koniec zanurzysz w naczyniu z wodą, a drugi zakopiesz w ziemi.

Butelki włożone w ziemię to świetny sposób na to, jak zabezpieczyć kwiaty doniczkowe przed wyjazdem. Mogą to być plastikowe butelki po mineralnej lub napojach gazowanych. Dobrze, jeśli będą miały pojemność przynajmniej litra. Przed użyciem musisz je dobrze wypłukać, jeśli wcześniej były z nich słodzone soki lub napoje. Napełnione wodą do 3/4 wysokości butelki odwróć do góry dnem i szyjki (bez nakrętek) zakop na 3-4 centymetry w ziemi. Tak przygotowane "poidełka" wystarczą na minimum 10 dni.

Na jedną doniczkę wystarczy jedna butelka. Zamiast butelek możesz wykorzystać specjalne "poidełka" szklane, plastikowe lub ceramiczne, z długimi szyjkami, kupione w sklepie. Działają one na tej samej zasadzie, jak butelki.

fot. Sposób na podlewanie kwiatów podczas urlopu/Adobe Stock, FotoHelin

Mokry ręcznik to rozwiązanie dobre na weekend lub krótki, kilkudniowy urlop. Sprawdza się dobrze w przypadku kwiatów, które same w sobie nie potrzebują obfitego podlewania. Zabezpiecz dobrze odpływ zlewozmywaka korkiem i nalej dużo wody. Zanurz w nim jeden koniec 2–3 złożone razem grubych, starych ręczników lub innej tkaniny dobrze wchłaniającej wodę. Sprawdzi się także cienka gąbka. Niezanurzoną część ręczników ułóż na ociekaczu. Ustaw na tkaninie doniczki z dziurkami w dnie ze swoimi kwiatami. Woda z wilgotnego podkładu będzie stopniowo nawilżała ziemię.

Jeśli masz bardzo dużo kwiatów, warto kupić profesjonalny zestaw do automatycznego podlewania roślin. Może on równocześnie zapewnić wilgoć nawet 30 kwiatom. Składa się z końcówek, które umieszcza się w doniczkach, rurek doprowadzających wodę, pompki tłoczącej wodę ze zbiornika i włącznika czasowego.

Rośliny są podlewane codziennie przez minutę. Niektóre zestawy wyposażono również w czujnik wilgotności, który "decyduje" jak często i jak obficie należy podlewać rośliny. Producenci zapewniają, że taka automatyczna konewka stosowana zgodnie z instrukcją jest niezniszczalna. Kosztuje ok. 250 zł.

fot. Jak zabezpieczyć kwiaty doniczkowe przed wyjazdem/Adobe Stock, khoe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.08.2016

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty do łazienki

Pachnące kwiaty na balkon