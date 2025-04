Czujesz, że potrzebujesz odmiany, że wszystko w twoim życiu jest już za bardzo przewidywalne i zbyt dobrze znane? Chciałabyś poznać nowych ludzi, rozwijać się, być może znaleźć lepszą pracę, ale nie wiesz, jak to zrobić? Sposób jest bardzo prosty - zacznij studiować!

Reklama

Studia po czterdziestce - przełam się!

Jeśli masz jakiekolwiek obawy przed podjęciem tego kroku, przemyśl wszystkie za i przeciw. Zastanów się, co cię w ogóle skłoniło do rozmyślania o podjęciu studiów. Powodów może być wiele, ale żadnego z nich nie lekceważ. Życie jest po to, żeby dążyć do osiągania tego, co jest dla nas naprawdę ważne.

Dlaczego warto iść na studia po 40-tce?

Przekonaj się, jakie są korzyści z podjęcia studiów w każdym czasie, niezależnie od tego, ile masz lat.

1. Masz stabilną, ale nudną pracę i chciałabyś znaleźć coś nowego

Jeśli jesteś osobą pełną energii i pomysłów, nie zamykaj się na nowe wyzwania. W dzisiejszych czasach cenna jest zarówno pasja w działaniu, jak też doświadczenie i wiedza. Jeśli tylko podniesiesz swoje kwalifikacje, masz duże szanse na osiągnięcie sukcesu w zawodzie, który cię interesuje.

2. Ubiegasz się o awans w pracy

Zawód, który wykonujesz, bardzo ci odpowiada, ale ciągle czujesz niedosyt. Uważasz, że doskonale odnalazłabyś się na wyższym stanowisku w firmie, a jedyną przeszkodą na drodze do osiągnięcia tego celu, jest brak odpowiedniego wykształcenia. W takiej sytuacji nie masz nic do stracenia. A zyskać możesz naprawdę wiele. Pomyśl, ile radości i satysfakcji miałabyś, gdyby udało ci się w końcu spełnić marzenie o awansie.

3. W obecnej pracy nie zarabiasz najlepiej

Każdy poranek zaczynasz od narzekania? Czujesz, że praca wysysa z ciebie całą energię, a w dodatku nie daje odpowiedniej gratyfikacji finansowej? Nie ma sensu dłużej się męczyć. Jeśli masz tylko siłę i wolę do zmiany tej sytuacji, nie zwlekaj. Wybierz studia, które dadzą ci nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale też pomogą w uzyskaniu praktycznych umiejętności. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia twoja pozycja na rynku pracy natychmiast wzrośnie.

4. Chcesz wreszcie spełnić swoje marzenie

Zawsze chciałaś studiować, ale jakoś nigdy nie było na to czasu? Szybko znalazłaś swoją drugą połówkę, za chwile pojawiły się dzieci i obowiązków nagle zrobiło się tyle, że o studiach całkiem musiałaś zapomnieć? Przez wiele lat opiekowałaś się innymi, teraz pora zacząć myśleć o sobie! Dzieci masz już na pewno odchowane, mąż ciągle pracuje, nie ma go za wiele w domu, a ty zaczynasz odczuwać pustkę? To doskonały moment na spełnienie marzenia o studiowaniu. Nie wahaj się, podejmij wyzwanie i zacznij cieszyć się życiem na nowo!

5. Czujesz się mało wartościowa

Jesteś dojrzała, mądra życiowo, ale w świecie XXI wieku czujesz się zagubiona. Nie najlepiej obsługujesz komputer, jesteś na bakier z językami obcymi. Nie chcesz jednak czuć się wykluczona, chcesz mieć jak najlepszą nić porozumienia z dziećmi. Studia w takim przypadku to dokładnie to, czego potrzebujesz. Zdobędziesz wiedzę, ale też podszkolisz język i opanujesz sztukę obsługi komputera. Poza tym towarzystwo innych studentów podziała na ciebie motywująco i mobilizująco. Jest szansa, że tym razem uda ci się osiągnąć cel!

Reklama

Zobacz też:

Kierunki studiów, które zapewnią ci lepszą przyszłość!

Mowa ciała w pracy

Czujesz zmęczenie pracą?