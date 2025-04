Pokolenie Y na rynku pracy

Pokolenie Y to dzisiejsi dwudziestolatkowie, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy. Czego oczekują od pracodawców, jakie wnoszą korzyści dla firmy?

Praca źródłem realizacji celów

Dzisiejsi dwudziestoparolatkowie, czyli tzw. pokolenie Y, to ludzie, którzy od wczesnych lat dzieciństwa mają styczność z nowymi technologiami. Dobrze wykształceni, obyci w świecie, znający języki obce. Nie wyobrażają sobie życia bez komputerów, Internetu i smartfonów, a dzięki temu doskonale poruszają się w świecie mediów społecznościowych. Przede wszystkim są to ludzie, którzy cenią sobie zawodową niezależność, wiedzą, czego chcą od życia i przede wszystkim od pracy, która ma być źródłem realizacji celów. To oni tworzą nowe standardy pracy. Jakie wyzwania stawiają swoim pracodawcom?

Zaangażowani w pracę i kreatywni

Pokolenie Y, jest świetnie przygotowane do pracy w realiach wolnego rynku i globalizacji. Młodzi rozumieją jak działa dzisiejszy świat i pragną to wykorzystać, łapią przysłowiowego „byka za rogi”. Przedstawicieli tego pokolenia szczególnie poszukują firmy międzynarodowe, które dają szansę na rozwój nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Jedną z firm, której pracownikami są w przeważającej mierze przedstawiciele tej generacji jest serwis foodpanda. Właścicielem serwisu jest międzynarodowy inkubator startupów – Rocket Internet braci Samwers. W Polsce firma działa ponad półtora roku, a już jest liderem rynku w swojej branży. Kieruje nią Piotr Łagowski, który jest także szefem regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapytany o sukces firmy natychmiast odpowiada, że to zasługa ludzi: – Naszą wartością są pracownicy. Zatrudniamy ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i nie boją się wyzwań, a przede wszystkim są zaangażowani w swoją pracę. – mówi Łagowski i dodaje – Wbrew obiegowej opinii tzw. generacja Y nie wymaga prowadzenia za rękę, a wręcz przeciwnie, jeżeli damy im swobodę w działaniu potrafią wykazać się kreatywnością i skutecznością w działaniu. Użytkownikami naszego serwisu są przede wszystkim młodzi ludzie, a kto ich lepiej zrozumie niż rówieśnicy? – kończy Piotr Łagowski.

Wyzwania i prestiż w pracy

Dwudziestolatkowie oprócz oczywistych narzędzi motywowania, takich jak awans czy podwyżka, coraz częściej chcą mieć jasno sprecyzowane cele zawodowe. Pragną poczucia prestiżu. – Generacja Y ma poczucie wyjątkowości, widzę to po naszych pracownikach. Dlatego zawsze doceniamy dobrze wykonaną pracę, zaangażowanie i chwalimy za konkretne osiągnięcia – zdradza Piotr Łagowski – Nie bez znaczenia jest dla nich także to, mają szansę na rozwój w międzynarodowym środowisku.

Jakich pracodawców wybiera pokolenie Y?

Przedstawiciele pokolenia Y chętniej wybierają pracodawców, których oceniają jako innowacyjnych. Takie firmy częściej też starają się złowić perełki wśród studentów, dlatego są partnerami w programach stażowych, jak np. Grasz o staż, czy Start do kariery, którego organizatorem jest Gumtree Polska. Uczestnicy tych programów często dostają szansę pozostania w strukturach firmy. Ci, którym uda się otrzymać pracę, są wymagającymi pracownikami i nie mają oporów, by głośno mówić o swoich potrzebach. Od przyszłych pracodawców oczekują nie tylko pensji na koncie, ale także wsparcia mentorskiego, szkoleń i coachingu zawodowego. Przedstawiciele generacji Y nie szukają pracy dla samej pracy. Ona musi ich zdecydowanie pociągać i być też pasją.

