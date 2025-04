Odrzucenie wniosku kredytowego przez bank nie jest czymś, czego oczekujemy, kiedy go składamy. Niestety nie zawsze jesteśmy postrzegani przez tę instytucję jako potencjalni solidni kredytobiorcy, a banki działają w kwestii udzielania kredytów naprawdę ostrożnie. Nie znaczy to jednak, że przez raz odrzucony wniosek już nie mamy żadnych szans na otrzymanie pieniędzy. Trzeba tylko przeanalizować kilka ważnych elementów. Podpowiadamy, jakich!

Co zrobić jeśli bank odrzuci wniosek kredytowy?

1. Dowiedz się, z jakiego powodu decyzja była negatywna

Poznanie dokładnych przyczyn może być trudne, ale nie niemożliwe. Jeżeli kredytodawca lub pożyczkodawca, oceniając twoją sytuację finansową, korzystał z danych pozyskanych ze zbioru, wówczas ma obowiązek podać ci, w jakich bazach sprawdzał twoją historię kredytową (np. w Biurze Informacji Kredytowej S.A. lub w Rejestrze Dłużników ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A., BIG Infomonitor S.A.).

Jeżeli twoje dane nie zostały sprawdzone w żadnej z tych baz, to prawdopodobnie twój wniosek nie spełnił podstawowych kryteriów do uzyskania pożyczki bądź kredytu. Możesz nie mieć np. zdolności kredytowej na spłatę rat lub instytucja nie akceptuje twojego źródła dochodu. Jeżeli otrzymasz informację, że zostałaś sprawdzona w którejś z baz, to przyczyną odrzuconego wniosku jest najprawdopodobniej przeterminowane zadłużenie.

2. Sprawdź swoją historię kredytową i scoring (czyli ocenę punktową) w BIK S.A.

Raz na pół roku, na stronie BIK S.A., możesz za darmo pobrać swój raport kredytowy. Możesz również wykupić pełny raport, który będzie zawierał ocenę punktową.

3. Sprawdź swoje wszystkie poprzednie pożyczki, debety, karty kredytowe, czy też raty

Być może zapomniałaś o spłacie któregoś z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Sprawdź dokładnie bieżące rachunki

Musisz być pewna, że nie zalegasz z jakąkolwiek płatnością. Może się okazać, że widniejesz na listach dłużników, np. w KRD BIG S.A. z powodu nawet niewielkiej zaległej płatności, o której po prostu zapomniałaś.

5. Zbuduj pozytywną historię kredytową

Możesz na przykład kupić coś na raty i systematycznie spłacać dane zobowiązanie.

