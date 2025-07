Zakupy online od lat cieszą się ogromną popularnością, a klienci chętnie polują na okazje, bez wychodzenia z domu. Istotne znaczenie ma nie tylko oszczędność czasu, lecz także łatwy dostęp do bogatej oferty produktów i możliwość zdobycia markowych „perełek” w bardziej przystępnej cenie.

Prime Day, czyli wielkie święto zakupów na Amazon.pl

Jeśli jeszcze nie słyszałaś o Prime Day, czas to nadrobić. To coroczne wydarzenie organizowane w sklepie Amazon.pl z myślą o klientach korzystających z subskrypcji Amazon Prime. Przez kilka dni mają oni dostęp do tysięcy promocji na produkty od znanych, międzynarodowych marek i polskich firm, takich jak Philips, Sony, LEGO, Ochnik, Neboa czy Vileda, z darmowymi i szybkimi dostawami produktów z logo Prime..

W tym roku Amazon.pl postanowił jeszcze bardziej ułatwić życie miłośnikom zakupów – Prime Day potrwa aż cztery dni na stronie amazon.pl/primeday. Oznacza to więcej czasu na znalezienie czegoś wyjątkowego. Bez presji, bez kolejek i z dostawą prosto pod drzwi, do paczkomatu lub do punktu odbioru.

Adobe Stock

Co dodać do koszyka?

Podczas Prime Day na Amazon.pl nawet drobne zakupy mogą sprawić dużą przyjemność. Dla miłośniczek kosmetyków przygotowano promocje na szampony, odżywki i żele pod prysznic od marek takich jak Neboa i Nivea. To idealny moment, by zaopatrzyć się w zapas ulubionych produktów lub przetestować coś nowego.

Wśród kosmetycznych perełek znajdziesz m.in. Nivea Primer Daily UV Serum 2w1 SPF50+ chroniące skórę przed promieniami słonecznymi. Jest idealne do codziennego stosowania niezależnie od karnacji skóry i co ważne – nadaje się również jako baza pod makijaż. Fankom makijażu spodoba się błyszczyk do ust Lip Volume, Tutu Rose od KIKO Milano, który zapewnia efekt powiększenia, a jednocześnie odżywia usta.

Mat. prasowe

Jeśli masz w planach odświeżenie mieszkania lub kuchni, zwróć uwagę na akcesoria domowe od takich marek jak Vileda czy Tefal. Z kolei fanki mody i dodatków mogą wypatrzeć stylowe akcesoria i galanterię skórzaną od Ochnik czy sportowe nowości od Pumy. Wszystko to w bardzo przystępnych cenach.

Nie zapomnij też o dzieciach (albo o sobie, jeśli lubisz kreatywną zabawę!). Zestawy LEGO, gry planszowe od Trefl czy zabawki edukacyjne od Fisher-Price czekają w obniżonych cenach. A to dopiero początek. Warto zwrócić uwagę na zestaw LEGO Star Wars Visual Dictionary: With Exclusive Star Wars Minifigure. Nie tylko dla fanek i fanów uniwersum!

Mat. prasowe

Dla fanów logicznych łamigłówek gratką będzie książka „Murdle. 100 zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki, wiedzy oraz sztuki dedukcji”. To wciągający zbiór interaktywnych mini-kryminalnych historii, które rozwiązuje się jak krzyżówki — świetna zabawa nie tylko dla starszych dzieci, ale i dorosłych.

A może coś z pogranicza psychologii i motywacji? Amazon.pl przygotował coś specjalnego, a mianowicie bestsellerową książkę Jamesa Cleara „Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty”. Ten praktyczny poradnik pomaga kształtować dobre przyzwyczajenia i eliminować te szkodliwe. Idealna lektura dla osób, które chciałyby zmienić coś w swoim życiu.

Mat. prasowe

Amazon Prime to znacznie więcej niż tylko dostęp do promocji

W ramach subskrypcji Amazon Prime za tylko 49 zł rocznie zyskujesz nie tylko nielimitowaną, szybką i darmową dostawę milionów produktów – bez względu na to, ile kosztuje twoje zamówienie – lecz także dostęp do filmów i seriali w Prime Video oraz darmowych gier w Prime Gaming. Najlepsze jest to, że jeżeli jesteś nowym klientem, to możesz przetestować Amazon Prime za darmo przez 30 dni. Wystarczy założyć konto i już możesz korzystać z Prime Day oraz wszystkich dodatkowych korzyści.

Podczas Prime Day klienci Amazon Prime mogą liczyć nie tylko na promocje. Amazon.pl oferuje też sprytne rozwiązania, które pomagają nie przegapić żadnej okazji. W aplikacji możesz obserwować interesujące cię produkty i ustawić powiadomienia. Gdy tylko cena spadnie, dostaniesz alert. Tak, to właśnie takie proste.

Warto też stworzyć swoją listę życzeń. Jeśli któryś z dodanych tam produktów trafi do okazji Prime Day, serwis da ci znać. A jeśli planujesz większe zakupy, skorzystaj z promocji „kupuj więcej i oszczędzaj”. Przy zamówieniach wybranych produktów za minimum 100 zł możesz otrzymać dodatkową zniżkę 25 zł na cały koszyk.

Adobe Stock

Dlaczego Polacy lubią kupować w promocji?

Dla wielu z nas robienie zakupów to forma relaksu i prawdziwa przyjemność. Mamy poczucie, że robimy coś dla siebie, ponieważ na to zasługujemy. Jednocześnie staramy się wybierać rzeczy świadomie, a nie pod wpływem impulsu – stąd chęć składania zamówień online, któremu towarzyszy szukanie okazji. Jak wynika z badania na zlecenie Amazon, 68% Polaków planuje swoje zakupy w oparciu o wydarzenia promocyjne, by móc zaoszczędzić więcej pieniędzy. Co ciekawe 71% kupujących na całym świecie twierdzi, że preferują wydarzenia, które trwają dłużej, ponieważ w ten sposób mają więcej czasu na podjęcie decyzji o zakupie.

Przeprowadzone badanie pokazuje również , że gdy dana rzecz jest w promocji, kupujemy ją i zachowujemy na później, gdy będzie nam potrzebna – tak robi 31% klientów w Polsce. Mało tego, zniżki i okazje budzą w nas pozytywne skojarzenia – 71% badanych Polaków czuje satysfakcję, kupując coś za mniej. Z kolei 68% stwierdza, że znalezienie okazji sprawia, że czują się świadomymi kupującymi.

Na pytanie o to, co najbardziej podoba się polskim konsumentom w takim rozwiązaniu jak Amazon Prime, 60% respondentów odpowiedziało, że najbardziej ceni sobie bezpłatną dostawę, 45% docenia dostęp do ekskluzywnych okazji i promocji, a 43% szeroki wybór dostępnych produktów. Wreszcie 67% klientów w Polsce zgadza się, że dzięki posiadaniu subskrypcji zakupy online są po prostu wygodniejsze.

Nie czekaj, najlepsze okazje znikają szybko!

Prime Day w sklepie Amazon.pl to świetna okazja, by zrobić mądre, przemyślane zakupy bez stresu i przepłacania. Promocje obowiązują tylko do 11 lipca, więc jeśli coś wpadło ci w oko, nie czekaj na ostatnią chwilę. Bo kto powiedział, że trzeba wydawać fortunę, by czuć się świetnie?

Mat. prasowe

