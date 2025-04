Kiedy szukasz pracy, pewnie najważniejsze jest dla ciebie to, by znaleźć tę odpowiednią, czyli taką, w której będziesz się rozwijała i która będzie zgodna z twoim wykształceniem. Ale musisz pamiętać o tym, by zwracać uwagę też na to, jakie umowy proponują ci poszczególne firmy. Jest kilka rodzajów umowy o pracę i w dość znaczący sposób różnią się one warunkami pracy.

Reklama

Rodzaje umowy o pracę

Wszystkie rodzaje umów o pracę są stosunkami pracy i muszą gwarantować pracownikom warunki zapisane w kodeksie pracy. To jednak, jaki rodzaj umowy o pracę będzie ci zaproponowany, wiąże się z różnym okresem wypowiedzenia i z ewentualną stabilnością pracy. Dlaczego?

Umowa na czas nieokreślony

Umowa zawierana na czas nieokreślony jest najlepszą propozycją dla pracownika. Jeśli tylko będziesz miała wybór między taką umową a jakąkolwiek inną, zawsze wybieraj umowę na czas nieokreślony. Gwarantuje ona najdłuższy okres wypowiedzenia - jeśli będziesz miała odpowiedni staż pracy, będziesz mogła liczyć na 3 miesięczny okres wypowiedzenia, gdy pewnego dnia szef stwierdzi, że chce cię zwolnić.

Umowa na czas określony

Umowa zawierana na czas określony z góry przesądza o tym, jak długo masz szansę pracować w danej firmie. Już z chwilą jej podpisywania powinnaś wiedzieć, kiedy skończy się czas obowiązywania tej umowy. Przed jej wygaśnięciem nie trzeba składać wypowiedzenia, by przestała być wiążąca. Może się zdarzyć tak, że po wygaśnięciu umowy na czas określony oboje z pracodawcą zechcecie nadal utrzymać stosunek pracy.

Możecie wówczas zawrzeć ponownie umowę na czas określony bądź na czas nieokreślony. Trzecie podpisanie umowy automatycznie czyni z niej umowę na czas nieokreślony, nawet jeśli chcieliście zawszeć ją na czas określony. Nie można bowiem zawierać więcej niż 2 umów na czas określony pod rząd.

Umowa na zastępstwo

Umowę na zastępstwo zawiera się zazwyczaj wówczas, gdy któryś z pracowników jest przez jakiś czas nieobecny, bo przebywa np. na urlopie dla podratowania zdrowia albo na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a pracodawca potrzebuje kogoś, kto przejmie obowiązki tego pracownika.

Umowę na zastępstwo podpisuje się z zastępczym pracownikiem na okres nie dłuższy niż nieobecność zastępowanego pracownika.

Każda z umów o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny. Taka umowa nie może jednak trwać dłużej niż 3 miesiące.

Reklama

Zobacz też:

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Pół etatu a urlop macierzyński

Ciężarna w pracy