Masz takie dni w pracy, kiedy kompletnie, mimo usilnych starań, nie możesz się skupić na wykonywanym zadaniu? Prawdopodobnie jest coś, co cię zwyczajnie rozprasza. Takich przeszkadzaczy może być wiele. Sprawdź, które są najczęstsze i najbardziej uciążliwe dla większości pracowników!

Reklama

Co najbardziej rozprasza nas w pracy?

Oto lista 12 rzeczy, które powinnaś wyeliminować, by zacząć efektywnie i sprawnie pracować:

1. Zdenerwowanie i stres

Z tego powodu nie może efektywnie pracować aż 48 proc. badanych. To oznacza, że niemal połowa z nas mogłaby pracować dużo lepiej, gdyby w ich miejscach pracy nie było tak stresującej atmosfery.

Sposoby na stres w pracy

2. Zbyt wiele spraw na głowie

Jest to przeszkodą do pracy dla 44 proc. badanych. Nie należymy przecież do najbardziej leniwych narodów, zatem może to sugerować, że faktycznie pracodawcy nakładają zbyt dużo obowiązków na swoich podwładnych.

3. Rozpraszający koledzy z pracy

Co trzeci z nas (dokładnie 33 proc. badanych) nie może pracować, bo przeszkadzają mu współpracownicy. Faktycznie głośne rozmowy, porządkowanie biurka lub słuchanie głośnej muzyki przez kolegów może utrudniać koncentrację. Dlatego tak ważne są dobre relacje w pracy i umiejętność komunikacji, by podobnych sytuacji unikać.

4. Nadmierna biurokracja

27 proc. badanych nie lubi tego, że każdą drobną czynność musi przedstawiać w raporcie. Polacy potrzebują wolności. W końcu przez lata o nią walczyli.

5. Rozleniwienie po urlopie

Dokładnie 1/4 z nas urlop nie do końca służy. Zwykle dość trudno jest nam przywyknąć z powrotem do pracy, a pierwsze dni po urlopie bywają bardzo mało efektywne.

Jak długo powinien trwać urlop?

6. Nadmiar telefonów i maili

Na tę uciążliwość narzeka 24 proc. badanych. Rzeczywiście nie łatwo jest się skupić na pracy, gdy ktoś ciągle czegoś od nas chce. Odbierając telefon często rozpraszamy się, ucieka nam myśl, a później znowu głowimy się, jak zrobić daną rzecz z projektu.

Sprawdź też:

Jak być lepszym pracownikiem?Marnowanie czasu w pracyDrzemka w ciągu dnia

7. Napięty harmonogram dnia

Dla 22 proc. badanych zbyt wiele spotkań i spraw do załatwienia w ciągu dnia pracy nie działa wcale mobilizująco, ale wręcz odwrotnie. Powoduje to dużo mniej skuteczne działanie. Czasami warto zatem zastąpić 3 szybkie i kiepsko przeprowadzone spotkania na jedno, ale efektywne.

8. Media społecznościowe

Okazuje się, że chęć zaglądania na portale społecznościowe lub inne, niezwiązane z pracą, utrudnia skupienie się na pracy 21 proc. badanych. Ten problem na pewno będzie się zwiększał...

9. Bałagan na biurku

Być może tobie to nie przeszkadza, ale podobno 17 proc. z nas nie może wytrwale pracować, jeśli ma zaśmieconą przestrzeń wokół swojego miejsca pracy. Cóż, może zatem warto od czasu do czasu uporządkować biurko?

10. Praca na openspace

W dużej otwartej przestrzeń, gdzie pracuje kilkanaście osób trudno o ciszę. Nie dziwi zatem, że praca w takich warunkach przeszkadza 11 proc. badanych.

11. Sprawy prywatne

Załatwienie wizyty u fryzfera, przeglądanie ofert wycieczek na wakacje, zamówienie biletu... Można by mnożyć ilość spraw, które załatwiamy w czasie pracy. Wystarczy mieć internet. 10 proc. badanych przyznaje uczciwie, że sprawy prywatne przeszkadzają im w skupieniu się na pracy.

Grzeszki Polaków w pracy

12. Przerwy na kawę lub papierosa

Według badania tylko 9 proc. z nas uważa, że jest to powodem niskiej efektywności w pracy. My zgadzamy się co do papierosów, bo kawa przecież ma wiele zalet i w pracy bardzo często pomaga, a nie przeszkadza.

Sprawdź też:

Jak być lepszym pracownikiem?Marnowanie czasu w pracyDrzemka w ciągu dnia

Reklama

Na podstawie badania przeprowadzonego przez TNS Polska