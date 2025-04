Polacy uchodzą za jednych z najbardziej pracowitych narodów w Europie. Pracujemy średnio 40 godzin tygodniowo, często zostajemy po godzinach i ogólnie uważamy, że jesteśmy zapracowani. Tymczasem jednak okazuje się, że nie zawsze w miejscu pracy faktycznie ciężko pracujemy. Przekonaj się, jakie są najczęstsze grzeszki Polaków w pracy!

1. Notoryczne spóźnianie się

Zdarza ci się zaspać do pracy? Jeśli jest to sytuacja sporadyczna, nie ma co panikować. Okazuje się jednak, że Polacy często nie traktują zbyt poważnie ustalonych godzin pracy. Powinnaś dotrzeć do pracy na 9? Co tam, jak będziesz kilka czy kilkanaście minut później, nic się nie stanie. Myślisz sobie tak raz, potem drugi, a w końcu spóźnianie się staje się dla ciebie normą. Znasz to?

2. Załatwianie w pracy prywatnych spraw

Masz wysłać do znajomej pilną wiadomość, zrobić przelew za rachunki, umówić się do lekarza? W domu zwykle o tym zapominasz lub robisz inne rzeczy, a w pracy i tak masz przecież ciągle włączony komputer i otwarty kalendarz, więc nic się nie stanie, jeśli załatwisz przy okazji kilka prywatnych spraw. Jeśli tak myślisz, lepiej uważaj. Możesz zostać rozliczona z tego, jak spędzasz czas w godzinach pracy.

3. Robienie zakupów online

Myślisz, że przydałaby ci się nowa bluzka, spódnica, może wymieniłabyś wreszcie narzutę na łóżko, dokupiła jakieś dodatki do domu itd. Gdzie to wszystko znajdziesz? Oczywiście w sieci. A że masz akurat chwilę wolnego w pracy, możesz dokonać zakupu lub chociaż sprawdzić dostępne oferty. I tak, zamiast pracować, kolejne kwadranse mijają ci na przeglądaniu asortymentu sklepów internetowych...

4. Zostawianie po sobie bałaganu w kuchni

O ile wszystkie powyższe grzeszki nie są może zbyt groźne, jeśli wykonujesz przy tym wszystkie powierzone ci zadania, o tyle bałaganiarstwo w miejscach ogólnie dostępnych, typu kuchnia, łazienka firmowe, jest naprawdę uciążliwe dla współpracowników. Lepiej jak najszybciej pozbyć się tego niechlubnego przyzwyczajenia zostawiania nieumytych naczyń w kuchni czy resztek jedzenia na stole.

Zobacz też:

Drzemka w pracyKorzyści picia kawy w pracyCiężarna w pracy

5. Malowanie paznokci

Uśmiechasz się? Pewnie wiesz, o czym mowa. Nie da się ukryć, że Polki starają się być zadbanymi kobietami. Nie są im straszne żadne ekstremalne miejsca, w których mogłyby poprawić swoją urodę. Malowanie paznokci w biurze bywa zatem na porządku dziennym. W dzisiejszych czasach budowanie pozytywnego wizerunku firmy jak również siebie to przecież podstawa!

6. Podejrzanie częste chorowanie

Bywa, że Polacy z lenistwa wymyślają sobie choroby tylko po to, by móc pozostać w domu przez kolejnych kilka dni. Zdarzyło ci się próbować wyłudzić od lekarza zwolnienie, udając, że coś cię boli? Ta praktyka bywa stosowana przez Polaków, okazuje się, że jesteśmy w stanie kombinować na wiele sposobów, żeby tylko nie musieć pracować.

7. Plotkowanie

Codzienne ploteczki w firmie to u ciebie norma? Oprócz tego, że często są one krzywdzące i wzbudzają niepotrzebną sensację, powodują też, że zamiast pracować, spędzasz godziny na pogaduchach. Czy faktycznie w tym celu zostałaś zatrudniona?

