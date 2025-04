Polki radzą sobie w pracy bardzo dobrze i mają wiele cech, które wpływają na możliwość zdobycia kariery. Zawsze jednak możemy starać się być jeszcze lepsze, skuteczniejsze, bardziej zorganizowane i przebojowe. Jak być lepszym pracownikiem? Podpowiadamy!

Sprawdzone sposoby, jak być lepszym pracownikiem

Chcesz przestać być ciągle porównywana z mężczyznami i mieć poczucie, że oni w niektórych kwestiach są lepsi od ciebie? Zobacz, nad czym powinnaś popracować!

1. Doceniaj siebie

Masz poczucie, że żeby coś było zrobione perfekcyjnie, powinnaś zrobić to sama? Nie uznawaj tego za normę! Kobiety mają tendencję do wykonywania zadań idealnie i szybko, co jest niezaprzeczalnie zaletą, ale przy tym nie oczekują za to żadnej pochwały. Mężczyźni są inni - jeśli zrobią coś dobrze, od razu się tym chwalą i oczekują pochwał od współpracowników. Dzięki temu są ich zalety są lepiej zapamiętywane. Ty też zacznij chwalić się osiągnięciami. Nie zostawiaj ich tylko dla siebie.

2. Zamieniaj wady w zalety

Są pewne kobiece cechy, które bardzo różnią nas od mężczyzn. Np. to, że jesteśmy opiekuńcze, emocjonalne i związane z rodzinami. Ale to przecież dzięki temu jesteśmy zorganizowane w pracy, bo potrzebujemy wychodzić o czasie i móc zająć się domem.

3. Nie bój się prosić o pomoc

Mężczyźni nie mają z tym problemu. Są skupieni na celach i jeśli coś po drodze do ich osiągnięcia staje im na drodze, pytają o pomoc innych. Jeśli i ty chcesz osiągać zamierzone cele, nie bój się prosić o pomoc kolegów. Sama naprawdę nie musisz wiedzieć wszystkiego i znać się na wszystkim.

7 rad, jak być szefową idealną?Sprawdź, czy będziesz bizneswoman!Ciężarna w pracy

4. Przyjmuj konstruktywną krytykę...

...ale nie bierz jej sobie za bardzo do serca. Powinnaś wyżej cenić siebie i nie uważać, że każdy, kto cię krytykuje, na pewno ma rację, a ty jesteś zawsze w błędzie.

5. Nie bój się negocjować

Uważasz, że zasługujesz na podwyżkę? Nie bój się rozmawiać na ten temat z szefem. Kobiety mają tendencję do zaniżania swoich oczekiwań finansowych, bo boją się, że nie zostaną one spełnione. Co mamy za to w zamian? Zbyt niskie pensje i małą satysfakcję z pracy. Czy warto?

6. Bądź aktywnym uczestnikiem dyskusji

Kiedy jest spotkanie na forum całego zespołu, zwykle to mężczyźni brylują, a kobiety są raczej w ich cieniu. Nie chowaj się za męskimi plecami i nie pozwalaj na to, by twoje zdanie liczyło się mniej niż kolegi. Rozmawiaj, dyskutuj, przedstawiaj swoje pomysły. Żeby zrobić karierę, musisz dumnie kroczyć i nie bać się męskiego świata.

