Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1/2 główki kapusty włoskiej

duża czerwona papryka

duży por

szklanka soku pomidorowego

3 ząbki czosnku

zioła prowansalskie

1/2 łyżeczki majeranku

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Kapustę poszatkuj.

2. Paprykę pokrój w paseczki, a pora w talarki.

3. Warzywa wsyp do garnka.

4. Czosnek posiekaj i dołóż do całości, wlej sok pomidorowy, zalej wodą - nieco ponad warzywa.

5. Doprowadź do wrzenia, wsyp przyprawy i gotuj, aż warzywa będą miękkie.

6. Jeżeli lubisz ostre dania, to dodaj do zupy papryczkę chili.