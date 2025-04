Pracownicy nie chcą już pracować na kiepskich warunkach. Szczególni ci, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i mogą przebierać w ofertach, stawiają pracodawcom coraz wyższe wymagania. Zobacz, jakie warunki pracy satysfakcjonują polskich pracowników. Czy w twojej firmie ta kwestia wygląda równie komfortowo?

Co daje zadowolenie z pracy?

Oto najczęstsze postulaty pracowników:

1. Godne wynagrodzenie

Pracownicy muszą zapewnić byt sobie i swoim rodzinom, więc wysokość pensji jest bardzo ważna. Lepiej płacić pracownikom trochę ponad średnią i pozwolić im skupić się na pracy niż ciągle tracić wartościowych pracowników, którzy przechodzą do konkurencji.

2. Jasno określone cele

Nie tylko długo-perspektywiczna wizja firmy, ale jasno sprecyzowane zadania krótkookresowe znacznie ułatwiają pracę. Łatwiej rozplanować obowiązki, jeżeli wiemy, do czego mamy dążyć w najbliższej przyszłości. Cele powinny być osiągalne, jasno określone i łatwe do zmierzenia.

3. Przejrzystość

Pracownicy muszą być świadomi tego, dokąd zmierza ich firma. Umożliwia to otwarta komunikacja pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Każda wątpliwość powinna być jak najszybciej rozwiewana, a nowy projekt dokładnie omówiony. Nie ma miejsca na żadne niejasności.

4. Jasny kierunek firmy

Pracownicy chcą wiedzieć, jaki jest cel ich pracy, w jaki sposób to, co robią, wpływa na projekt i organizację. Chcą, by ich pomysły były brane pod uwagę. Jeżeli więc pracodawca ma niejasno sprecyzowany kierunek działania i rozwoju, będzie miał duży problem ze zmotywowaniem swojego zespołu.

5. Odpowiedzialność

Skuteczność organizacji opiera się na grze zespołowej. Pracownicy nie chcą być traktowani jak dzieci, które trzeba prowadzić za rękę. To częsty błąd managerów, którzy wolą sami podejmować decyzje. Nie ma lepszego sposobu na zaangażowanie pracowników, jak uczynienie ich odpowiedzialnymi za firmę.

6. Niezależność

Pracownicy potrzebują czuć więcej wolności i samodzielnie wypracowywać model pracy, który pozwoli im na osiąganie najlepszych wyników. Pracodawca musi pamiętać, że zarządza zespołem, nie linią montażową.

7. Elastyczność

Firmy coraz częściej wprowadzają tzw. elastyczny grafik, dzięki któremu pracownicy mogą łatwiej pogodzić pracę z życiem prywatnym. Dużą rolę odgrywa także możliwość korzystania z pracy zdalnej. Oczywiście takie rozwiązania wymagają zaufania i odpowiednich warunków, ale nawet najmniejsze ustępstwa w tym zakresie są doceniane przez pracowników.

8. Innowacyjność

Nic tak nie zabija motywacji do pracy, jak rutyna. Pracownicy muszą mieć szansę na robienie czegoś nowego i ekscytującego. Warto stymulować ich kreatywność poprzez np. burze mózgów, dzięki którym możliwa jest wymiana myśli i doświadczeń z osobami z innych działów.

9. Otwarty umysł

Kiedy pracownicy przychodzą do pracodawcy z nowymi pomysłami, powinien on ocenić i omówić każdy z nich. Nie musi akceptować wszystkich rozwiązań, ale szczerze zaopiniować dany pomysł. Ewentualna krytyka zawsze powinna być konstruktywna.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez GoWork.pl