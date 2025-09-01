Za projekt Mezaliansu odpowiada warszawskie 370studio, które stworzyło wnętrze pełne kontrastów, łączące elementy klasycznego stylu mid-century z odważnymi, nieoczywistymi detalami - jak podwieszony jednorożec czy odwrócony pokój zamontowany na ścianie baru. Kolorystyka beżów, bordo i różu, długi stół symbolizujący polską gościnność oraz ciepłe, drewniane wykończenia nadają przestrzeni wyjątkowy, harmonijny charakter.

Mezalians to jednak nie tylko design - to także autorskie menu, w którym klasyka polskiej kuchni spotyka się z odważnymi, międzynarodowymi połączeniami smaków. Karta podzielona jest na dwie kategorie: mezalianse - kulinarne eksperymenty łączące to, co pozornie do siebie nie pasuje - oraz dobra narodowe, będące hołdem dla lokalnych produktów, tradycyjnych przepisów i smaków z dzieciństwa.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 27 października w Dubaju, gdzie kołobrzeska restauracja powalczy o tytuł najpiękniej zaprojektowanej przestrzeni gastronomicznej w Europie lub na świecie.

Od początku wiedzieliśmy, że Mezalians ma być miejscem wyjątkowym - zarówno w smaku, jak i w wyglądzie. Cieszymy się, że nasze podejście do łączenia kontrastów zostało docenione w tak prestiżowym konkursie - mówi zespół restauracji.

Kołobrzeska grupa restauracji Mezalians, Mamma, Fuego została także dwukrotnie wyróżniona na liście TOP50 polskich restauracji przyznawanych przez magazyn Forbes & FOR. Wszystkie wnętrza grupy projektowane przez 370 studio zostały docenione w konkursach architektonicznych, w tym przez magazyn Sztuka Wnętrza (tytuł “wnętrze roku” dla restauracji Fuego) oraz Food Business Awards (finał w kategorii design dla restauracji Mamma).

Restauracja Mezalians mieści się przy ul. Towarowej 14/2 w Kołobrzegu, zaledwie kilka minut spacerem od plaży.

