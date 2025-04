Od dawna macie już swoje własne "M", ale zawsze twoim marzeniem było posiadanie pięknego domu. Niestety na początku dorosłej drogi nie było was na to stać, kupiliście więc mieszkanie. Teraz, kiedy oboje z mężem osiągnęliście już pewien status, możecie pozwolić sobie na spełnienie tego życzenia.

Co was powstrzymuje przed podjęciem decyzji o budowie domu?

Przemyślnie wspólnie wszystkie za i przeciw budowie nowego domu. Pamiętajcie jednak, że dom to inwestycja, którą warto powziąć, nawet jeśli oboje skończyliście już 40 lat.

1. Boicie się, że zamieszkacie w nim sami, bo dzieci są już dorosłe i pewnie zechcą się w końcu usamodzielnić

Pamiętaj, że dom jest inwestycją na lata. Możesz korzystać z niego ty z mężem, ale mogą też później zamieszkać w nim dzieci, wnuki. Dom jest ostoją, żaden apartament nie zapewni podobnego komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Poza tym nawet jeśli na co dzień bylibyście we dwoje, na pewno we wszelkie możliwe wolne dni mielibyście dom pełen gości. Większość ludzi męczy się całym tygodniem w pędzącym mieście i chętnie ucieka gdzieś w ciche, ustronne miejsca. A taki domek gdzieś blisko natury byłby ku temu wymarzoną okazją.

2. Nie jesteście coraz młodsi i boicie się, że dom może być kiedyś kłopotem

Ten argument możesz od razu wyrzucić do kosza. Nie musicie przecież od razu budować 3-piętrowej willi, wtedy faktycznie wchodzenie po schodach mogłoby z czasem stać się męczące. A co do wszelkich innych prac, warto pamiętać, że przy obecnej technologii, nie muszą być one wcale aż tak uciążliwe.

3. Macie opory przed wzięciem kredytu hipotecznego

Faktyczną zdolność kredytową najlepiej, jeśli obliczy wam bank (a najlepiej kilka banków). Warto jednak zauważyć, jakie elementy mają wpływ na wysokość przydzielanego kredytu oraz na koszty, jakie będą z nim związane.

To musisz wiedzieć zanim zaciągniesz kredyt hipoteczny

4. Obawiacie się zamieszania związanego z przeprowadzką

Z jednej strony marzycie o nowym domu, z drugiej czujecie przywiązanie do obecnego mieszkania. Czas urządzania nowego domu faktycznie może pochłonąć mnóstwo energii, wysiłku i pieniędzy. Na pewno jednak zimowe wieczory we dwoje z lampką wina przy kominku zrekompensują włożony wcześniej trud.

5. Myślicie, że jest już za późno na inwestowanie

Wiele dojrzałych osób ma tendencję do unikania ryzyka. Uważają, że potrzebują stabilności i spokoju. Nie pozwólcie jednak, żebyście przez lenistwo czy brak energii, zaprzepaścili szansę na spełnienie marzenia o własnym domu.

