Moja mama zawsze mawiała, że im więcej złotej biżuterii, tym lepiej. Zakup kolejnych kolczyków czy pierścionków traktowała jak inwestycje. Powtarzała, że złoto zawsze jest w cenie. Czy to prawda? Czy warto inwestować w złoto? Poznaj rodzaje inwestycji w złoto.

Reklama

1. Sztabki złota

Zakup złotych sztabek to chyba pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, kiedy zastanawiamy się nad tego typu inwestowaniem. Sztabki można kupić w wielu miejscach. Należy jednak robić to z rozwagą i wybierać zaufanych dealerów, np. Narodowy Bank Polski lub Mennicę Polską.

Sztabki mają różne wielkości, wybieramy taką, która ma odpowiednią dla nas cenę. Ich rozmiar mierzy się w uncjach (1 uncja to ok. 31,1 grama). Można przechowywać je w domu, ale oczywiście bezpieczniej jest w sejfie lub w depozycie w banku.

2. Złote monety

Ten rodzaj złotych inwestycji może być ciekawszy zwłaszcza dla wielbicieli numizmatyki. Złote monety nie tylko mają swoją wartość, lecz także są niezwykłą ozdobą, którą można się pochwalić przyjaciołom (lepiej jedynie tym zaufanym). Prawdziwą gratką mogą być np. tzw. Orły Bieliki. Są to złote monety emitowane od kilkunastu lat przez NBP.

3. Biżuteria

Okazuje się, że także inwestowanie w złotą biżuterię ma sens. W najwyższym stopniu łączy ono inwestowanie z estetyką. Biżuteria, w przeciwieństwie do złotych sztabek, ma także walory praktyczne, ponieważ można ozdabiać nią ciało. Minusem złotej biżuterii jest to, że nigdy nie jest ona wykonana z najwyższej próby złota, co niewątpliwie zaniża jej wartość. Nie można jednak zaprzeczyć, że choćby w skali mikro, traktowanie złotej biżuterii jako inwestycję, może być uznane za słuszne.

Co to jest inwestycja pośrednia?

Jeżeli jednak nie chcesz kupować złota w żadnej z tych postaci, ponieważ boisz się kradzieży lub nie masz gdzie go przechowywać, możesz zdecydować się na inwestycję pośrednią. Polega ona na tym, że inwestujemy nasz kapitał finansowy np. w akcje kopalń złota, fundusze złota, certyfikaty złota.

Zalety inwestowania w złoto

Złoto ma swoją wartość, która praktycznie w ogóle nie spada. Obawa, że stracimy zainwestowane pieniądze jest zatem w tym przypadku minimalna.

Złoto inwestycyjne to najlepszy sposób za zabezpieczenie się przed inflacją .

. Nie musisz czekać kilku miesięcy czy lat, żeby wyciągnąć zyski, które masz ze złota. Złoto inwestycyjne możesz kupować i sprzedawać kiedy tylko chcesz.

Reklama

Sprawdź też:

Inwestowanie w nieruchomości

W co warto inwestować?

Złote obrączki - inwestycja na lata