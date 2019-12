Pomadka zmieniająca kolor - jak działa i gdzie ją kupić?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nie każda z nas musi być fanką malowania ust. Kolorowe szminki, szczególnie te matowe, nie są najłatwiejsze we współpracy - wieczne poprawki i noszenie ze sobą lusterka i pędzelka działa demotywująco. To dlatego kobiety częściej sięgają po błyszczyki albo pomadki, które tylko delikatnie barwią.

Jest jednak na rynku produkt, który powinien zadowolić wszystkie miłośniczki podkreślonych ust - pomadki zmieniające kolor w zależności od naszego pH. Takie szminki nadają indywidualny odcień każdym ustom - nawet jeśli razem z przyjaciółką używacie tego samego koloru szminki np. zielonego, u każdej z was będzie wyglądał nieco inaczej.

Jaka jest pomadka zmieniająca kolor?

Po pierwsze uzyskany kolor jest bardzo trwały, utrzymuje się na ustach przez dobrych kilka godzin. Pomadka nałożona na usta już po sekundzie zmienia ich odcień. Warto wspomnieć o tym, że kolor można „budować" - po jednym pociągnięciu wargi stają się lekko podkreślone, dopiero po kilku mają o wiele bardziej intensywną barwę.

Nie będzie to nigdy bardzo nasycona fuksja, ale raczej lekko przytłumiony róż. Pomadki najczęściej mają kremową formułę, która dodatkowo nawilża i chroni usta. Efekt porównać można bardziej do azjatyckich tintów niż do klasycznej pomadki.

5 najlepszych pomadek zmieniających kolor

W naszym zestawieniu znajdziesz pomadki w cenach od 9 do 129 złotych. Wszystkie dostępne są w polskich sklepach.

1. Pomadka zmieniająca kolor ust, Diblanc, cena 129 zł

Pomadka, poza tym, że zmienia kolor i nadaje pięknego połysku, to świetnie nawilża dzięki mieszance oleju kokosowego, oleju z orzechów makadamia, oleju z nasion słonecznika i masła shea. Usta wyglądają na gładsze i pełniejsze. Dostępna w jednym kolorze.

2. Pomadka zmieniająca kolor ust, Celia, cena 13 zł

To kultowa pomadka, w której w latach 80. zakochane były wszystkie Polki. Dostępna jest w 5 kolorach: żółtym, fioletowym, zielonym, brązowym i szarym, a każdy z nich daje inny odcień na ustach. Zawiera olejek rycynowy, który natłuszcza zapobiegając pękaniu.

3. ​Pomadka zmieniająca kolor ust Touch of Color, Barry M, cena 25 zł

Pomadka dostępna w 3 kolorach: żółtym, niebieskim i zielonym - każda barwi na nieco inny odcień - od jasnego różu po delikatną czerwień. Szminka zawiera olejek rycynowy, który świetnie nawilża usta.

4. Pomadka zmieniająca kolor ust, Aloe Vera, cena 9 zł

Pomadka na bazie aloesu i kwasu hialuronowego bardzo dobrze nawilża i ożywia usta. Kolor zielony zmienia się na długotrwały różowy.

5. Pomadka zmieniająca kolor ust, Winky Lux, cena 69 zł

Balsam do ust zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, wanilii, kokosa i awokado. Pomaga zmiękczyć, zregenerować oraz chronić usta. Dostępny jest w 5 kolorach: zielonym, niebieskim, brązowym, różowym i fioletowym.

