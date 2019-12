Odkryłyśmy najlepszy matujący podkład! Co to takiego?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Właścicielki cery tłustej i mieszanej doskonale wiedzą, jak trudno jest utrzymać idealny mat na twarzy przez cały dzień. My też miewamy z tym kłopot, dlatego bardzo doceniamy produkty, które są w stanie sprawić, że nie musimy co chwilę się poprawiać, ani martwić o wygląd makijażu. Naszym najnowszym odkryciem są kosmetyki Rimmel z linii Lasting Matte – baza, podkład i korektor pod oczy.

Baza Lasting Matte Rimmel

Za co je pokochałyśmy? Świetnie kryją, matują cerę i utrzymują się przez cały dzień. Każdy z nich można stosować oddzielnie, ale razem tworzą niezniszczalny team! Zacznijmy od bazy Lasting Matte. Produkt natychmiast wygładza skórę i przedłuża trwałość matowego makijażu. Efekt? Skóra jest nawilżona, a kolor jednolity. Co najważniejsze, nie zatyka porów, za to skutecznie zmniejsza ich widoczność! Ogromną zaletą bazy jest to, że można ją nosić samodzielnie lub nakładać tradycyjnie pod makijaż. Wszystko zależy od tego, na co masz w danym dniu ochotę.

Matujący podkład Lasting Matte Rimmel

Jeśli szukałaś podkładu, który sprawi, że twoja skóra będzie wyglądać nieskazitelnie przez wiele godzin, ale bez efektu maski, właśnie go znalazłaś.:) Podkład Lasting Matte to ultra lekka formuła à la pianka, zupełnie niewyczuwalna na skórze. Nie podkreśla suchych skórek ani nie wysusza cery. Jego krycie poradzi sobie z różnymi „niespodziankami” i zaczerwieniani, a efekt pudrowego matu utrzymuje się przez cały dzień! To, za co jeszcze bardziej polubiłyśmy ten podkład to bogata paleta kolorów. Odpowiedni kolor fluidu znajdą dla siebie zarówno dziewczyny o alabastrowej skórze, jak i te o ciemnej karnacji.

Korektor pod oczy Lasting Matte Rimmel

Kropką nad „i” jest korektor pod oczy Lasting Matte, który doskonale ukrywa niedoskonałości i cienie. Mimo bardzo dobrego krycia, jego formuła jest lekka, nie obciąża delikatnej skóry pod oczami, ani nie podkreśla zmarszczek. Korektor od Rimmel uratuje cię w sytuacji, gdy zarwiesz noc, albo gdy w ważnym dniu na samym środku czoła pojawi się wielki wyprysk.:) Kosmetyk występuje w 3 wersjach kolorystycznych.

Produkty z linii Lasting Matte od Rimmel to prawdziwy must-have dla dziewczyn, które cenią niezawodność i matowy efekt przez cały dzień. Nie wierzysz? Spróbuj!

Materiał powstał z udziałem marki Rimmel