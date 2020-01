Kultowy tusz do rzęs przeceniony prawie o połowę w Hebe!

fot. Adobe Stock

Drogeria Hebe przygotowała nie lada niespodziankę dla miłośniczek marki Max Factor. Od 23 do 29 stycznia wszystkie jej produkty - podkłady, róże, bronzery, kredki do brwi, błyszczyki, tusze do rzęs, szminki, cienie do powiek i korektory przecenione są aż o 40%.

Ze wszystkich kosmetyków wybrałyśmy jeden - kultowy tusz do rzęs znany kobietom na całym świecie. To maskara 2000 Calories Dramatic Volume.

Tusz do rzęs 2000 Calories Dramatic Volume Max Factor w Hebe

To jedna z najbardziej klasycznych maskar - robi wszystko to, czego oczekujemy od idealnego tuszu do rzęs - pogrubia, wydłuża i podkręca. Czy wiedziałaś, że potrafi pogrubić rzęsy aż o 300%?

Tusz doskonale rozdziela rzęsy, nie skleja ich i nie kruszy się w trakcie dnia. Zapewnia idealny makijaż na wiele godzin. Uwielbiamy go za jego cudowną szczoteczkę! Dzięki swojej bezzapachowej formule świetnie nadaje się dla osób o wrażliwych oczach i noszących szkła kontaktowe.

Tusz w promocyjnej cenie kosztuje 22,19 zł (regularna cena to 36,99 zł). Kupisz go zarówno w stacjonarnych drogeriach Hebe jak i sklepie internetowym. Zniżka przysługuje wszystkim - nie tylko posiadaczom karty lojalnościowej Hebe. Promocja trwa do 29 stycznia.

Więcej informacji o promocjach:

