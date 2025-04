Kowbojki na modowej scenie są już od kilku sezonów i nic nie zapowiada większych zmian w tym temacie. Botki inspirowane Dzikim Zachodem znowu są w pierwszej trójce najgorętszych trendów. Pod ich urokiem są projektanci i światowe fashionistki, które wykorzystują je w swoich stylizacjach. Te z kolei są tak udane, że chcemy uzupełnić naszą szafę o kolejną parę butów jak z westernu.

Nie masz jeszcze takich w swojej kolekcji? Spokojnie, znajdziesz je w ofercie większości znanych marek i masz naprawdę szeroki wybór: od klasycznych modeli po fantazyjne z przeszyciami. Jest też duże pole manewru jeśli chodzi o kolor, materiał i wysokość cholewki. W poszukiwaniu swojej ulubionej pary nie zapomnij o sklepach vintage - możesz tam spotkać unikatowe, modowe perełki. Zaufaj, to nie będzie jednorazowy, sezonowy zakup. Będziesz nosić je okrągły rok.

My swój wzrok zatrzymałyśmy na klasycznych, skórzanych kowbojkach z Zary. Piękne i dostępne teraz w promocyjnej cenie - 199zł. Są punktem odniesienia w naszych stylizacjach. Nawet jeśli nie jesteś wielką fanką takich klimatów i masz dużą odporność na trendy - te buty wylądują u ciebie w koszyku. My już dodałyśmy.

Maxi spódnica w połączeniu z krótką bluzką z kwiatowym motywem i wiązaniem, to dobry wariant na imprezę. Całość uzupełniona jest o małą, skórzaną torebkę Chloe i proste kolczyki koła. Podstawowy zestaw, ale jaki efekt!

fot. TOPSHOP bluzka cena: ok. 105zł; Third Form spódnica cena ok: 470zł; ZARA kowbojki cena: 199zł; Chloe torebka cena: ok. 1600zł; Yves Saint Laurent pomadka cena: 189zł; Zozo Design kolczyki cena: 1000zł/materiały prasowe

Buty w kowbojskim stylu świetnie wypadną też w codziennych stylizacjach. Nasza propozycja? Załóż do nich niebieskie mom jeans, czarny basic'owy top i skórzaną, oversize'ową marynarkę. Podkręć dodatkami. Mini torebka bucket bag z pozłacanym łańcuszkiem spisze się tu medal.

fot. Levi’s mom jeans cena: ok.280zł; La Mania marynarka cena: ok. 720zł; Zara top cena: 32,90zł; Zara kowbojki cena: 199zł; Tom Ford perfumy cena: ok. 970zł; Tory Burch pierścionek cena: ok. 500zł; Rebecca Minkoff torebka cena: ok. 1450zł/materiały prasowe

Maxi sukienka z romantycznymi falbankami i kowbojki to para idealna. Jedno z najmodniejszych zestawień. Właśnie w takim wydaniu najczęściej możemy je zobaczyć w stylizacjach u dziewczyn na Instagramie i Pintereście. My to kupujemy. Kropką nad „i” są delikatne kolczyki, oryginalny naszyjnik od Anki Krystyniak i skórzany worek Chia od Sabriny Pilewicz.

fot. Colourful Rebel sukienka cena: ok. 270zł; Zara kowbojki cena: 199zł; Sabrina Pilewicz torebka Chia cena: 1000zł; Anka Krystyniak naszyjnik cena: 499zł; Yes kolczyki cena: 315zł; Frederic Malle Portrait of a lady cena: od 270zł/materiały prasowe

