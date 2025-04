Wiosna w drodze, a to dobry powód do świętowania. Czas więc na małe zakupy i wiosenne porządki w szafach. Powoli żegnamy się z ciężkimi płaszczami, wełnianymi szalikami i czapkami i zamieniamy je na wersję light.

Zmiana pogody daje nam szereg możliwości w stylizacjach – możemy miksować ubrania i dodatki bez żadnych ograniczeń. Letnia sukienka i ciężkie kowbojki? Proszę bardzo. Set jeden z najmodniejszy w najbliższych miesiącach. Nie można zapominać też o detalach, bo mogą naprawdę dużo zmienić.

W poszukiwaniu najmodniejszych mikrotrendów na sezon wiosna-lato 2022 zajrzałyśmy na wybiegi oraz na ulice światowych stolic mody i zebrałyśmy te, które naszym zdaniem zasługują na uwagę. Po część z nich sięgniemy w głąb szafy i przywrócimy do życia, a pozostałe już wpisałyśmy na wiosenną listę życzeń.

Wiosną będziemy błyszczeć. I to jak! Metaliczne ubrania i dodatki to jeden z najgorętszych trendów, który będzie rządzić na ulicach. Zainspirowane pokazem Balmain i Courrèges bierzemy go do serca i uzupełniamy błyskotkami nasze stylizacje. Niech lśni.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Projektanci zachęcają nas, aby filtrować rzeczywistość przez kolorowe szkła (najlepiej przez różowe) i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Takie okulary założone na nos w słoneczne poranki zadziałają jak podwójne espresso.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dzikie zwierzęta zaatakują ulice i nie będą się z nami łagodnie obchodzić. Wiedzą coś na ten temat m.in. Sergio Hudon, lansując panterkowe total looki czy Aexandre Vauthier, u którego wzór drapieżnej pantery znalazł się nawet na butach. Dla nas cętki od stóp do głów to trochę za dużo, ale mały dodatek z takim motywem znajdzie swoje miejsce.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wiosną robimy zoom na talię i podkreślamy ją szerokim paskiem. Im grubszy i bardziej ozdobny, tym lepiej. Baw się formą i rozmiarem. Wszystkie chwyty dozwolone.

Jak się ubierać mając figurę gruszki? Modowe triki na udane stylizacje

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W kontrze do grubych, otulających swetrów, które nosiłyśmy zimą, w nadchodzącym sezonie będziemy nosić dzianinę w wersji mikro. Tak, jak mogliśmy zobaczyć na pokazie Miu Miu. Jasny komunikat — dzianina zostaje z nami na dłużej, ale w znacznie okrojonej wersji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Mini torebki z uroczymi motywami, mieniące się w słońcu kuferki od Schiaparlli czy oblepione futrem i piórami jak u Marques'Almeida – właśnie w takim klimacie są najmodniejsze torebki na wiosnę 2022. Mają misję – przykuć wzrok przechodniów, a nam przymknąć oczy na ich funkcjonalność. Nawet jeśli to tylko sezonowy trend, niektóre projekty są tak piękne, że ciężko się nie skusić.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Po minimalistycznej, ledwo rzucającej się w oczy biżuterii nastąpił duży zwrot akcji. Biżuterię w rozmiarze XL będziemy teraz dumnie zakładać na co dzień. Grube, oplatające szyję łańcuchy i chokery, zestaw szeleszczących bransoletek oraz duże kolczyki zwisające do ramion to jest coś, czego nie może zabraknąć w naszych kuferkach. Biżuteria maxi pojawiła się m.in. u Fendi, Az Factory i Etro. Warto mieć chociaż jeden dodatek w tym stylu. Przyda się na pewno.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Platformy to kolejny trend, obok którego nie można przejść obojętnie. Już teraz są obecne w stylu ulicznym, a ich popularność stale rośnie. Czujemy, że tak szybko się z nimi nie pożegnamy. Lanvin i Hermes w swoich kolekcjach postawili na klasykę, natomiast dom mody Moschino pokazał je w zupełnie innym wymiarze i obsypał je brokatem. Jak z bajki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

