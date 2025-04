Czarna sukienka to klasyka gatunku. W tej sprawie od lat nic się nie zmienia - absolutny hit i must have. Projektanci w swoich kolekcjach interpretują ją w każdy możliwy sposób. Mamy do wyboru czarne skórzane sukienki, satynowe, lniane… Cały wachlarz.

My skupiamy się na trzech najpopularniejszych modelach, które królują w naszych szafach: czarnej cekinowej sukience, koronkowej oraz w kwiaty i podpowiadamy, jakie buty dobrać, żeby całość utrzymana była w dobrym stylu.

Spis treści:

Cekinowe sukienki to prosty, szybki i sprawdzony patent na udany, imprezowy look. W sklepach znajdziemy różne: od dopasowanych mini, aż po długie, ociekające błyskiem kreacje. Same w sobie są tak odważne i efektowne, że wymagają dobrego towarzystwa. Zastanawiasz się, jakie buty dobrać do cekinowej sukienki? Niezawodne będą proste, monochromatyczne szpilki lub sandały na obcasie. Te modele to pewniak. Cekinowa sukienka stworzy też zgrany duet z klapkami na małym obcasie. W takim wydaniu pięknie będzie się prezentować podczas letniego garden party. Chcesz jeszcze więcej blasku? Zdecyduj się na szpilki z błyszczącymi, cienkimi paseczkami.

fot. Awama sukienka cena: 220zł; Mango sandały na obcasie cena: ok. 140zł; Kazar klapki na obcasie cena: 399zł; Blue by Betsy Johnson beżowe sandały na obcasie cena: ok. 470zł

Koronki to definicja delikatności i kobiecości. Są obecne w trendach nieprzerwanie od lat, tylko w różnym nasileniu. Raz na tapecie są koronkowe wstawki, żeby za chwilę zejść na drugi plan i ustąpić miejsca koronce od stóp do głów. Jedno jest pewne – czarna sukienka w tym stylu niezależnie od trendów, zawsze się sprawdzi. Szukając do niej butów, kieruj się w stronę minimalizmu. Bezpiecznym wyborem niezależnie od długości i kroju, będą klasyczne czarne lub beżowe szpilki.

fot. JARLO sukienka cena: 899zł; Aldo czółenka cena: ok. 320zł; Ryłko beżowe czółenka cena: 280zł; ARKET niskie czółenka cena: 719zł

Czarna sukienka w kwiatki daje szerokie pole do popisu w kwestii stylizacji. W parze ze sneakersami lub balerinkami, stworzy modny casualowy outfit na co dzień, natomiast sandały na szpilce to dobra opcja, jeśli chcesz nadać jej bardziej wieczorowy charakter.

fot. Glamorous sukienka cena: 119zł; adidas Originals sneakersy cena: 399zł; Alberta Ferretti baleriny 1349zł; IRO sandały na obcasie cena: 870zł

